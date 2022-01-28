Церковный праздник 28 января: день памяти преподобного Павла Фивейского

28 января в православном календаре – день памяти преподобного Павла Фивейского.

Какой сегодня церковный праздник

28 января Православная Церковь чтит память преподобного Павла Фивейского. Он был христианским монахом, который провел большую часть своей жизни в одиночестве и умер во время молитвы Господу.

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Преподобный Павел родился в городе Фиваиды (Египет). Рано остался сиротой и подвергся гонениям со стороны родственников, которые хотели забрать себе его имущество. Убегая от жестокого преследования императора Декия (правил с 249 до 251 года), Павел наткнулся на маленькую пещеру в пустыне и начал в ней жить.

Днем и ночью преподобный молился Богу. Еду ему приносил ворон (хлеб и финики), а одеждой служили пальмовые листья. В 341 году Павел умер, стоя на коленях и молясь Богу. Ему было 113 лет, 91 из которых он прожил в одиночестве в своей пещере.

В V веке у пещеры, в которой жил Павел Фивейський, был основан монастырь Копской православной церкви / commons.wikimedia.org

Именно преподобного Павла считают отцом православного монашества. В V веке у пещеры, в которой жил святой человек, был основан монастырь Копской православной церкви. Расположен он вблизи Красного моря в Аравийской пустыне. Первыми его жителями были монахи из Сирии и Египта, которые поклонялись могиле Павла Фивейского.

Народные традиции на 28 января

28 января в народе называли "Павлов день". Так как это уже конец зимы, дни постепенно становились длиннее, позже темнело, а потому в народе ходило поверье: "Павел пришел и день прибавил". А еще верили, что в этот день набирают силу ведуны и гадалки. Церковь всегда негативно относилась к разным колдунам, гадалкам, ведунам, а потому призвала в этот день молиться святому Павлу, чтобы он защитил человека от всего плохого.

28 января защебетали снегири, значит, скоро изменится погода / Pexels

Народные приметы 28 января

Погода ветреная, значит, год будет дождливым.

На окнах видны узоры в виде колосков, можно ожидать хорошего урожая пшеницы.

На небе много звезд к урожаю льна.

С севера надвигаются облака, следует ожидать похолодания.

Защебетали снегири, значит, скоро изменится погода.

Что запрещено делать 28 января