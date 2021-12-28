Церковный праздник 29 декабря: день памяти святого пророка Аггея

29 декабря почитается память одного из последних пророков Ветхого Завета, который жил за 500 лет до Рождества Христова.

29 декабря православная церковь чтит память святого Аггея – одного из последних пророков Ветхого Завета.

История праздника

По преданию он жил за 500 лет до Рождества Христова. Аггею приписывают пророчества, адресованные иудейскому царю Зоровавелю и первосвященнику Иисусу, которых он упрекает в бездействии. Аггей побудил власть имущих продолжить реставрацию Иерусалимского храма, прекращенную при предыдущем правителе. Сведений о жизни Пророка практически не сохранилось. Предание повествует лишь о том, что Аггей в ранней юности пришел из Вавилона в Иудею и предусмотрел возвращение своего народа из плена. Он умер в Иерусалиме, где и был похоронен.

Народные традиции

В древности на Агея (Аггея) внимательно следили за погодой, особенно обращая внимание на иней. Если он густо усыпал ветки деревьев и постройки, это предвещало тёплые святки. Такое случалось часто. "Агей-пророк сеет иней на порог", — говорили люди в этот день. Если же утром был сильный мороз, он мог продержаться до Крещения.

Крестьяне смотрели, как лежит снег возле заборов. Если сугробы приваливались вплотную к изгороди, это означало, что лето будет неурожайным. Также по погоде на Агея судили о том, каким будет апрель.

Приметы

Если снег привалил вплотную к заборам на Аггея – к неудачному лету, если остается промежуток – на урожайный.

По Агею судят о погоде на апрель.

Сильный мороз рисует узоры на стекле – примета того, что будет еще 20 дней мороза.

29 декабря на стекле мороз нарисовал узоры – еще 20 дней продержится холодная погода / pixabay.com

Что нельзя делать 29 декабря

Не садитесь на стол – к беде.

Не разговаривайте с человеком, который пришел к вам домой через порог. Существует примета, что скоро вы поссоритесь.

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