Церковный праздник 29 сентября: день памяти святой Евфимии Всехвальной

В народе этот день называли Ефимия, Птичья кость.

29 сентября православная церковь чтит память святой Евфимии Всехвальной, жившей в 3 — начале 4 века в Халкидоне.

Согласно житию, она происходила из христианской семьи. Во времена гонений на христиан правитель города повелел собрать всех жителей на праздник в честь бога Марса. Местная христианская община в это время делала свое богослужение, за что ее члени были арестованы. Всех христиан доставили на суд к императору, а молодую Евфимию правитель оставил в городе и попытался соблазнить.

Когда девушка отвергла предложение правителя, его подвергли пыткам. Однако она осталась невредимой. Тогда Евфимию бросили к диким зверям. Все они стали заискивать к ней, только одна медведица нанесла ей рану. Вдруг послышался голос с неба, призвал мученицу к себе. Евфимия тут же умерла, и в этот момент в городе произошло землетрясение, разрушившее языческие храмы.

Народные традиции и приметы

В этот день в древности ловили птиц и гадали по их косточкам о том, какой будет зима. Чем больше жира наросло на кости глухаря или утки — тем сильнее будут морозы. Смотрели и на другие приметы. Если на Ефимию тепло и сухо, то зима придет поздно и будет мягкой. А если в этот день слышали гром — ждали бесснежной зимы.

В это время продолжали заготавливать капусту на зиму. Главным образом, ее квасили. Квашеная капуста была отличным дополнением к столу, ведь это просто кладезь витаминов. К капусте нередко добавляли яблоки, морковь, клюкву и бруснику — кому что больше нравится.

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Галки собираются стаями и кричат — будет ясная погода.

В какую сторону животные ложатся спиной — с той и жди ветра.

Если во время дождя пауки начали плести паутину — дождь скоро прекратится.

Если к утру ярко мерцают звезды, усиливается слышимость, дым стелется понизу — погода ухудшится.

Листья хоть и пожелтели, но опадают слабо — морозы наступят не скоро.

Гром в этот день — к злой бесснежной зиме.

Если много паутины, а скворцы еще не улетели — осень будет долгая и сухая.

Когда много паутины, дикие гуси садятся, скворцы не отлетают — осень протяжная и сухая.

Что запрещено делать 29 сентября

Наши предки считали, что 29 сентября нельзя подходить к водоемам, в том числе и для ловли рыбы.

Переезжать. Этот день также считается неблагоприятным для длительных поездок.

Чтобы не призвать беду — не поворачивайтесь назад, когда будете идти домой.

Нельзя в этот день начинать новые дела.

Целоваться сегодня не желательно — к разлуке.

Если в дом залетела птица, то ее нельзя отпускать. Нужно продержать ее до весны и вылечить.

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