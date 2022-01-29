Церковный праздник 29 января: день поклонения честным веригам апостола Петра

29 января в православном календаре – День поклонения честным веригам апостола Петра.

Какой сегодня церковный праздник

Павел был одним из апостолов Иисуса Христа. Около 42 года по приказу Ирода Агриппы он был заключен через проповеди о Господе. В тюрьме Павла сковали железными цепями (веригами). Ночью перед судом к апостолу сошел с небес Ангел. Он снял с его рук оковы и помог бежать.

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Новость об этом чуде быстро распространилась по стране. Верующие же забрали вериги, которыми был закован апостол Павел и хранили их как наибольшую драгоценность. По преданию вериги даже могли исцелять больных, которые к ним прикасались.

Некоторое время спустя вериги оказались в Еврокии, которая была женой императора Феодосия Младшего. Между 437 и 439 годами она перенесла их в Царьград (Иерусалим). А одну из вериг Еврокия отправила своей дочери Евдокии, которая построила в Риме храм в честь апостолов Петра и Павла. Там цепь и хранится сейчас.

Иногда вериги выносят на поклонение народу.

Народные традиции на 29 января

В народе 29 января называли "Петр Полукорм" из-за того, что домашнему скоту еще месяц на зимних кормах жить. Петра часто называли также защитником скота. Существовало несколько поверий: "Постится скот, если хозяин корма не припас", "От Петра-полукорма - половина зимнего корма".

Сильный мороз 29 января означал, что лето будет жарким / Pexels

Народные приметы 29 января

Вьюга указывает на дождливое лето.

29 января ветер дует с севера – придут морозы.

На закате солнце красное – будут морозные, но ясные дни.

Сильный мороз 29 января означал, что лето будет жарким.

На небе звезды и луна видны, значит будет хороший урожай.

Что запрещено делать 29 января