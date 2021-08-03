Церковный праздник 3 августа: день памяти святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского

Этот день в давние времена старались проводить молча.

Сегодня, 3 августа, верующие чтят память святого пророка Иезекииля и преподобного Онуфрия Печерского. На Онуфрия пытались готовить закрома и места для зерна в хранилищах. Также всю работу выполняли исключительно молча.

История праздника

Святой пророк Иезекииль жил в 6 веке до Рождества Христова. Родился в городе Сарир, происходил из колена Левия, был священником и сыном священника Буге. Во второе нашествие на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора, в 25-летнем возрасте Иезекииль был отведен в Вавилон вместе с царем Иехонию II и многими другими иудеями.

В плену пророк Иезекииль жил при реке Ховар. Там, на 30-м году жизни, в видении ему было открыто будущее еврейского народа и всего человечества. Пророк увидел сияющее облако, в середине которого было пламя, а в нем — таинственное подобие движимой духом колесницы и четырех крылатых животных, имевших лица: человека, льва, тельца и орла. Перед их лицами находились колеса, усеянные очами. Над колесницей возвышался как бы хрустальный свод, а над сводом — подобие престола как бы из сверкающего сапфира.

Святой пророк Иезекииль имел от Господа дар чудотворения. Он, как и пророк Моисей, молитвой к Богу разделил воды реки Ховар, и евреи перешли на другой берег, избежав преследования халдеев. Во время голода пророк испросил у Бога умножения пищи для голодающих.

В этот день также чествуют преподобного Онуфрия Печерского, который жил в Киеве в 12 веке. Онуфрий был монахом Киево-Печерской лавры, жил в Ближних пещерах, где сейчас находятся его нетленные мощи. Сведения о жизни преподобного и обстоятельства, при которых его начали почитать как святого, не сохранились. Известно лишь, что Онуфрий придерживался молчаливого затвора, как и многие другие киево-печерские монахи.

uk.wikipedia

На Руси память преподобного чтили особым образом: все работы в этот день в честь монаха следовало осуществлять молча. Говорили, что на Онуфрия ни одного лишнего слова не стоит произносить без крайней необходимости.

Народные приметы

Гроза гремит — осень будет долгой.

Громко кричат сороки 3 августа — будет очень теплая погода зимой.

Большие кучи на муравейниках — ждите холодной зимы.

Много желудей лежит на земле — урожай будет богатым.

Сильные росы 3 августа — будет плохой урожай льна.

Что запрещено делать 3 августа

Нельзя есть сырые яблоки, упавшие с дерева.

Нельзя лениться или впадать в состояние апатии.

Также запрещается ругаться и скандалить с близкими людьми, иначе в дом могут прийти беды и лишения.

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