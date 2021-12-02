Церковный праздник 3 декабря: день памяти святого Прокла

Если на Проклов день пойдет дождь, то и в третий день лета тоже будет лить.
3 декабря православная церковь чтит память святого Прокла, который в 5 веке служил архиепископом в Константинополе.
История праздника
Прокл учился богословию у Иоанна Златоуста. Будущий святой получил глубокое знание Священного Писания, овладел ораторским искусством. Кроме того, Прокл оказался свидетелем явления апостола Павла святителю Иоанну. Епископом Прокл стал уже после смерти своего учителя. В этом сане он горячо проповедовал христианство и разоблачал язычество и ересь. Также он был известен заботой об отверженных.
Во время патриаршества Прокла произошло сильное землетрясение, разрушившее многие города. Жители Константинополя во главе с Проклом выходили за город и молили Бога о милости. Во время одного из таких молебенов какой-то мальчик неизвестной силой поднялся к небу, а затем вернулся на землю невредимым. Он рассказал, что слышал пение ангелов. Когда народ повторил за мальчиком слова услышанной им молитвы, землетрясение прекратилось.
Народные традиции и приметы
"На Прокла проклинай нечисть", — говорили в народе. Это нужно было делать, чтобы злые силы не вышли из-под земли, где они прятались от морозов, и не причинили вреда.
Наши предки в этот день наблюдали за облаками. Считалось, что если 3 декабря выпадет снег, то и 3 июня будет дождливым. Наши предки приметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Если на Прокла пел снегирь, а сорока пряталась под крышу, это предвещало скорую метель.
- Утром 3 декабря заснежило – к полудню ожидается оттепель.
- Полена трещат в печке – примета к морозу.
- Перьевые облака, плывущие один за другим, – вестники приближающейся метели.
- Если на Проклов день пойдет дождь, то и в третий день лета тоже будет лить.
Что запрещено делать 3 декабря
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше перенести путешествие на другой день.
- Старайтесь не ссориться друг с другом.
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