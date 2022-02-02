Церковный праздник 3 февраля: день памяти преподобного Максима Исповедника и Максима Грека

3 февраля в православном календаре – день памяти преподобного Максима Исповедника и преподобного Максима Грека.

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Что мы знаем о преподобном Максиме Исповеднике?

Родился около 580 года в Константинополе и воспитывался в благочестивой христианской семье. Смолоду получил хорошее образование, изучал риторику, грамматику, философию и богословскую диалектику. Ушел на государственную службу и сразу получил должность первого секретаря императора Ираклия. Но его очень сильно тяготила придворная жизнь, поэтому он пошел в Хрисопольскую обитель, где принял монашеский постриг.

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Скоро преподобный Максим получил любовь всей братии и стал игуменом монастыря. 633 года по просьбе будущего святителя Иерусалимского Патриарха Софрония уехал в Александрию. Путь его пролегал через остров Крит, где началась его деятельность в качестве проповедника. Около 6 лет пробыл преподобный в Александрии и ее окрестностях. В то время популярно стало монофелитское верование, которого Максим не придерживался. Он нес в массы подлинное Православие.

В 641 году умирает император Ираклий и его трон приходится на жестокий Констанс II, который был откровенным сторонником монофелитов. Приступы еретиков на православных христиан усилились. Тогда Максим отправился в Карфаген, где проповедовал около 5 лет.

В 647 году преподобный Максим уехал в Африку, где на соборах епископов открыто осуждал монофелитов. Когда об этом услышал император Констанс II, он приказал схватить Максима. Но приказ этот был исполнен только через 5 лет. 656 преподобного сослали во Фракию, затем снова привезли в Константинополь, где посадили в тюрьму. Там подвергли многим пыткам, в том числе отсекли правую руку и отрезали язык. Но Господь явил чудо и Максим смог говорить.

Цитаты преподобного Максима Исповедника

Нельзя помогать еретикам в утверждении их безумных верований, здесь нужно быть резким и непримиримым. Ибо я не называю любовью, но человеконенавистью и отпадением от Божественной любви то, когда кто-нибудь утверждает еретиков в их заблуждениях на их неизбежную погибель. Страх Божий двоякий: один предстает из-за угрозы наказанием, рождая умеренность, терпение, упование на Господа, бесстрастие, а из нее - любовь.

Другой страх – связанный с самой любовью, привносит в душу благоговения, чтобы она от дерзновения любви не стала пренебрегать Богом. Страх чистый и нечистый.

Страх, повлекший за собой прогрешение и ожидание мучений, — нечист, ибо рожден осознанием своего преступления и он преходящий, ведь отходит вместе с отпущением греха через покаяние.

А страх, который и без этого робкого волнения, вызванного грехами, всегда присутствует в душе, чист и не отойдет никогда. Он как-то со свойствен Богу, как дань, принесенная от имени сотворения, проявляя присущее всем благоговение перед Его величием, которое выше всякого царства и силы.

Что мы знаем о преподобном Максиме Греке?

А еще 3 февраля чтят память преподобного Максима Грека / commons.wikimedia.org

Преподобный Максим Грек (имя в мире Михаил Триволис) родился около 1475 года в Греции в аристократической семье. В конце XV века он переехал в Италию и познакомился там со многими известными деятелями итальянского Возрождения. Однако идеи гуманизма его не восхищали, а вот проповеди католического священника произвели большое впечатление. Возможно, именно благодаря им будущий преподобный Максим поселился в доминиканском монастыре Сан-Марко. В 1504 году он отправляется в Афон, где возвращается в православие и принимает постриг.

В 1525 году Максима Грека обвинили в измене и ереси, сначала осудили, а затем заключили в тюрьму в Иосифо-Волоколамском монастыре. Там он получает запрет на ведение литературной деятельности.

В 1531 году его снова осуждают. На этот раз за колдовство и чернокнижие. Церковный суд сочтет его виновным, но условия наказания решили смягчить. Ему, например, вернули часть архива, конфискованного во время первого ареста.

Максим Грек считается автором многих произведений.

Народные традиции на 3 февраля

3 февраля пары часто проводили ритуалы по укреплению брака. Для этого брались за руки и произносили такую ​​молитву: "Что Бог соединил, то человеку разъединить не под силу". Преподобный Максим считается защитником и утешителем в бедах. Поэтому сегодня молились и вспоминали хорошим словом всех, кто когда-либо помогал ближнему. Также святому молились о покровительстве сирот и вдов.

3 февраля день погожий, значит, весной будет хорошая погода / Pexels

Народные приметы 3 февраля

Безоблачная погода до ранней весны.

3 февраля день погожий, значит, весной будет хорошая погода.

А сухой и прохладный день прогнозирует дождливый август.

Что запрещено делать 3 февраля