Церковный праздник 3 ноября: день памяти Иллариона Великого, в народе — день Иллариона

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

3 ноября православная церковь чтит память двух святых с одинаковыми именами — Иллариона Великого, жившего в 3-4 веках в Палестине, и Иллариона Псковоозерского, жившего в 15 веке на Руси, неподалеку от Чудского озера.

История праздника

Илларион Великий изучал науки в Александрии, там же принял христианство. Вернувшись на родину, преподобный пошел к отшельникам близ Газы. Илларион считается основателем нескольких монастырей и первым проповедником монашества в Палестине. В конце своей жизни святой отправился в путешествие, чтобы снова посетить Египет и поклониться могиле святого Антония Великого. Умер Илларион на острове Кипр, заранее предсказав свою смерть.

Илларион Псковоозерский был учеником преподобного Ефросина Псковского. Он основал Озерский Покровский монастырь на берегу реки Жолчи, впадающей в Чудское озеро, и стал первым настоятелем. Обитель стала важным религиозным центром, и, несмотря на близость Ливонского ордена, православие быстро распространялось среди местных жителей.

Народные традиции и приметы

На Иллариона замечали: если снег ляжет на сырую землю и не растает, значит, весной рано зацветут подснежники. Если же снег выпадет на мерзлую почву — в следующем году можно ожидать хороший урожай хлеба.

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Если выпал снег и остался на ветках деревьев, в ближайшее время снегопады не пройдут.

Если дым идет вверх, значит, погода будет ясной и солнечной.

Если 3 ноября будет дуть теплый воздух – придет затяжная оттепель.

Что запрещено делать 3 ноября

Нельзя отправляться в путешествие, чтобы не столкнуться с неприятностями.

Желательно ничего не поднимать с дороги, ведь найденная вещь может принести несчастье.

Не говорить плохие вещи о людях.

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