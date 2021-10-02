Церковный праздник 3 октября: день памяти великомученика Евстафия Римского

В этот день в старину отмечали праздник мельников, поскольку 3 октября практически всегда дул сильный ветер.

3 октября православная церковь чтит память великомученика Евстафия Римского. Он был военачальником при императоре Тите и Траяне.

Истоиря праздника

Евстафий решил принять христианство после того, как во время охоты увидел между рогами оленя образ распятого Спасителя. Вместе с ним крестились его жена Феописта и двое их сыновей. Евстафию выпала тяжелая судьба: его слуги умерли, скот пал, а сам он был разлучен с женой и детьми.

Перенеся испытания без ропота, мужчина снова воссоединился с родными, а позже император Траян призвал его в качестве военачальника. При следующем правителе, Адриане, который устроил большой языческий праздник, Евстафий отказался принести жертвы идолам. Разгневанный император казнил христианина.

Народные традиции и приметы

На Руси святого Евстафия именовали ветряком, а этот день называли Астафьевы ветры. "Ветряк дует всяк", — говорили люди. После того, как дует ветер, судили о погоде: если с севера — к стуже, с юга — к теплу, с запада — к дождю, с востока — к ясным дням. Южный ветер также обещал хороший урожай озимых. Смотрели и на другие приметы: если в этот день тепло, и летит паутина, значит, снег выпадет еще нескоро. А вот если шишки на елках выросли низко, нужно ожидать ранних морозов.

Обычно 3 октября было принято рубить капусту, поскольку считали, что именно сейчас капуста — самая вкусная.

Также в этот день отмечали праздник мельников, поскольку в этот день практически всегда дул сильный ветер, а мельницы работали именно с помощью этой стихии.

УНИАН

Паутина 3 октября летает и туман стоит — осень будет теплой, а зима наступит нескоро.

Много шишек на нижних ветвях елей — жди ранних морозов.

Если шишек больше вверху, то, согласно приметам, холодным будет конец зимы.

Что запрещено делать 3 октября

Сегодня нельзя встряхивать воду с вымытых рук.

Не стоит делать подарки в этот день.

Запрещено собираться за общим столом 13 человек одновременно.

Сегодня нельзя идти в лес, потому что можно легко заблудиться.

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