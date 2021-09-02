Церковный праздник 3 сентября: день памяти святого апостола Фаддея

В древности считалось, если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, такая же погода будет весь следующий месяц.

3 августа православная церковь чтит память святого Фаддея — апостола от семидесяти (так называли учеников Иисуса Христа, не входящих в число близких, а также учеников двенадцати апостолов).

История праздника

Фаддей родился в сирийском городе Эдессе. Придя однажды в Иерусалим на праздник, он услышал проповедь Иоанна Предтечи и принял от него крещение в Иордане. Позже, встретив Иисуса, он стал его учеником. После казни Христа и его воскресения апостол Фаддей отправился проповедовать в Сирию и Месопотамию. В своем родном городе Эдессе он обратил в христианство князя Авгаря, многих простых людей и даже жрецов. Проповеди Фаддея часто сопровождались чудесами — тот же Авгарь странным образом излечился от проказы. Князь Авгарь хотел наградить апостола Фаддея дарами, но тот отказался и пошел с проповедью в другие города, обращая многих язычников в христианскую веру. Дойдя с проповедью до финикийского города Вирита (Бейрута), он основал там Церковь и в том же городе мирно скончался 44 года.

Народные традиции и приметы

На Фаддея было принято убирать лен. Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно ожидать еще на четыре недели вперед.

Много паутины — к теплу.

На Фаддея сухо — весь сентябрь будет без дождей.

Много желудей уродилось к этому дню — на Рождество будет много снега.

Мыши зерно воруют — к холодной и снежной зиме.

Куры линяют — зима будет теплой.

Верхушки берез пожелтели — к ранней осени. Если дерево снизу желтеть начало, то "бабье лето" длинным будет.

pixabay.com

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