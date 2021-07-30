Церковный праздник 30 июля: день памяти Святой великомученицы Марины

Сегодня не стоит ругаться с детьми и повышать на них голос.

Православная церковь 29 июля отмечают память Святой великомученицы Марины (Маргариты) Антиохийской. Она является покровительницей беременных, матерей и детей.

История праздника

Точных исторических сведений о жизни Святой Марины нет. Погибла во времена правления императора Диоклетиана (конец III — начало IV века н.э.). По преданию, родилась в Антиохии, Писидии, Римская империя. Была дочерью языческого жреца. Потеряла мать вскоре после рождения и воспитывалась няней, которая исповедовала христианство. После крещения в 12 лет и принятия обета целомудренной жизни порвала с отцом и жила у няни. Выросла красивой и добродетельной девушкой. Как-то в 15-летнем возрасте Марина пасла овец. Правитель той области (епарх) проезжал мимо, пленился ее красотой и сделал ей предложение. Марина не скрывала, что она христианка. Тогда правитель отдал ее на попечение одной знатной женщине, надеясь, что та уговорит девушку отречься от Христа. Марина отвергла это и отказалась принести жертву идолам. Тогда римский префект притянул ее к общественному суду в Антиохии, где Марина была приговорена к смертной казни. Чудом оставалась невредимой во время сожжения заживо и варки в кипятке. Окончательно казнена путем отрубания головы.

В восточнохристианской традиции именуется Мариной, в западнохристианской традиции известна как Маргарита. В иконографии и живописи изображается в виде девы с крестом в руке, которая побеждает дракона или черта. Мощи святой хранятся в различных частях Европы — Риме, Монтефьясконе, Брюсселе, Брюгге, Париже и др. Одна из святых которая явилась Жанне д'Арк.

Святой великомученице Марине принято молиться об освобождении от тяжелых родов. Она также является покровительницей детей. Ее покровительство также нужно тем, кто нуждается в защите от духов злобы и клеветы. Считается, что от мощей великомученицы получают исцеление душевнобольные.

Что можно и что запрещено делать в этот праздник

Поскольку Марина считается покровительницей детей и беременных (это связано с тем, что когда Святую казнили, ей было всего лишь 15 лет), матерям и беременным стоит идти в церковь и молиться о здоровье своих детей, даже если они еще не рождены.

Кроме того, считается, что в этот день нужно купаться в озере или реке. Ведь именно там Марина узнала сияние Божие, которое исцелило ее тело и душу. Многие православные верят, что такая процессия им также поможет вылечить болезни и раны.

Сегодня лучше отложить тяжелый труд.

Сегодня категорически нельзя ругаться с детьми и повышать на них голос.

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