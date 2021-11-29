Церковный праздник 30 ноября: день памяти святителя Григория Чудотворца

В народе Григория называли Зимоуказателем — каким был этот день, такова должна быть и вся зима.
30 ноября православная церковь чтит память святителя Григория Чудотворца, жившего в 3 веке в Малой Азии.
История праздника
Будущий святитель родился в городе Неокесарии в языческой семье, но, получив прекрасное образование, с юности стремился обрести подлинный смысл жизни. Истина открылась Григорию только в Святом Евангелии, и юноша принял христианство.
Григорий вел благочестивую жизнь, удерживал себя в чистоте и целомудрии, что вызывало раздражение у его сверстников-язычников. Они решили опозорить юношу и подослали к нему блудницу, которая потребовала с него плату за якобы совершённый им грех. Однако, получив деньги, женщина упала на землю в нападении, а затем сама призналась в обмане. Григорий совершил над грешницей молитву, и бесы покинули ее.
Позже Григорий удалился в пустыню, где хотел жить в одиночестве до конца своих дней. Однако ему суждено было стать епископом Неокесарии. В этой роли он совершил много праведных дел и прославился чудесами, с помощью которых исцелял больных, изгонял бесов, примирял враждующих.
Народные традиции и приметы
В древности на Григория проводились многолюдные праздники и застолья. Взрослые и дети катались на санях, стараясь покатиться как можно дальше, чтобы следующий год был удачным. Была распространена традиция кувыркаться в снегу, чем активно занимались ребята. Говорили, что благодаря этому зима задержится, а это положительно повлияет на урожай.
В народе отмечали: "Какой Григорий — такая и зима". Смотрели также на лед на реке: если он был темным, это предвещало хороший урожай следующим летом.
Что запрещено делать 30 ноября
- Не меряйте чужие кольца – это приведет к несчастью.
- Если вам нужно отправиться в дальний путь, то лучше сделайте это на следующий день.
- Старайтесь не ссориться друг с другом. Будьте дружелюбны и приветливы.
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