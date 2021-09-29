Церковный праздник 30 сентября: день памяти четырех мучениц — Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

Если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

30 сентября православная церковь чтит память святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

История праздника

Во 2 веке, в царствование императора Адриана (117-138) в Риме жила благочестивая вдова София. У нее были три дочери, Вера, Надежда и Любовь, носившие имена трех главных христианских добродетелей. София воспитала дочерей в любви к Богу, уча не привязываться к земным благам.

Узнав об этом, император попытался обратить их в язычество — сначала уговорами и подарками, а затем угрозами. Разгневанный Адриан велел предать детей различным пыткам. Святую Софию не подвергали телесным мучениям, но обрекли ее на еще более сильные душевные мучения от разлуки с замученными детьми. Страдалица похоронила честные останки своих дочерей и два дня не отходила от их могилы. На третий день Господь послал ей тихую кончину и принял ее многострадальную душу в небесные обители.

Пострадали они в 137 году. Старшей, Вере, тогда было 12 лет, второй, Надежде, — 10, а младшей, Любови, — лишь 9 лет. Мощи святых мучениц с 777 года покоятся в Эльзасе, в церкви Эшо. Начальные греческие имена девушек — Пистис, Элпис и Агапэ — были переведены, а имя матери — София (что означает "мудрость") — сохранило оригинальное звучание.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот день праздновали свои именины многие девушки и женщины, ведь эти четыре имени были очень популярны в народе. Поэтому со временем начали отмечать большой праздник — Вселенские бабьи именины. С ними приветствовали всех женщин. Именины праздновали обычно три дня, прославляя материнскую мудрость и женские добродетели — веру, надежду и любовь.

Обычно праздник в память Веры, Надежды и Любви кажется ясным и теплым. Люди замечали: если журавли полетят в этот день на юг, то на Покров уже будет мороз.

pixabay.com

Если 30 сентября пошел дождь, то прихода весны следует ожидать рано.

Если утро мрачное, то в ближайшее время погода будет хорошей.

Если 30 сентября тепло и ясно, то самое время отправляться на рыбалку, ведь клев сегодня будет отличным.

Что запрещено делать 30 сентября

Свадьбы и помолвки 30 сентября не проводят — плохая примета

Женщинам не стоит сегодня заниматься домашними делами

Нельзя устраивать никаких гуляний

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