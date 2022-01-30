Церковный праздник 30 января: день памяти преподобного Антония Великого

30 января в православном календаре – день памяти преподобного Антония Великого.

Какой сегодня церковный праздник

Родился преподобный Антоний в Египте (жил между III и IV веками) в семье богатых и благочестивых христиан. Именно поэтому воспитывался в православной вере, ничего не знал, кроме дома и своих родителей. Уже в юношеском возрасте, не зная даже письма, разгорячился желанием провести свою жизнь в служении Господу. Когда умерли отцы Антония, отрок вспомнил слова Иисуса Христа, описанные в Святом Евангелии: «Если хочешь совершенным быть, иди продай имения твои и раздай бедным, и иди вслед за Мною, и будешь иметь сокровище на Небе». Именно поэтому он раздал беднякам все находившиеся у него имения и начал вести аскетическую жизнь.

Также читайте Церковные праздники в феврале 2022 года: православный календарь на месяц

В то время в Египте еще не было монастырей и никто не знал о пустынной жизни. Но люди, которые хотели служить Богу, уходили от своего села, поселялись поблизости и в одиночестве молились. И среди них жил один монах, который еще с юности уединился. Антоний познакомился с ним и набрался его смелости. Поэтому он поселился вблизи города, в котором вырос. Помня истину, описанную Богом, "Кто не работает, да не ест", Антоний занимался рукоделием, продавал или менял свою работу. А еще непрестанно молился.

Когда было Антонию уже 35 лет, пришел он к старцу и предложил пойти в пустыню вместе и жить там, прославляя Господа. Такое было в новинку старцу, а потому он отказался. Антоний, отложив страх, отправился в путь наедине. Увидел в пустыне пещеру и там поселился. В отшельнике провел Антоний двадцать лет. За это время вокруг него собралось немало людей, которые тоже хотели возложить свою жизнь на служение Богу. И стал преподобным для них настоящим наставником. Впоследствии вырос возле пещеры монастырь. Ученики же его, путешествуя по Египту, основывали свои монастыри.

Антоний не раз сражался с дьяволом и бесами

За свою жизнь Антоний не раз сражался с дьяволом и бесами. Видя его непреклонную веру в Бога, дьявол воспылал желанием превратить преподобного в своего слугу. Но Антоний оставался несокрушимым в своей вере. Именно ему приписывают выражение: Я видел все ловушки, врагом расставленные на земле, и сказал со вздохом: "Кто сможет их обойти?" Тогда я услышал голос, который сказал: "смиренный". Среди верующих Антоний имел очень большой авторитет. Однажды, будучи в Александрии, он даже помог прекратить спор христиан с последователями арианского учения.

Умер старец в своей пещере в возрасте 105 лет. Своим ученикам перед смертью он приказал никому не показывать места своего погребения, так как боялся обожания. Впрочем, спустя 200 лет его мощи все же обнаружили. Сегодня они хранятся в разных храмах.

Народные традиции на 30 января

В народе 30 января называли "Антоний Перезимник", потому что именно эта дата считалась переломной для зимы. В память о долгой борьбе преподобного с демонами и дьяволом наши предки совершали разнообразные обряды, которые были оберегами от нечистой силы. Например, от самого дома к перекрестку шли задом вперед, а в конце пути свои следы палкой перекрещивали.

Хозяйки для детей 30 января традиционно готовили коробки из пшеничной муки, толокна, соли, масла, яиц, молока. Эти булочки были символом солнца и притягивали тепло.

30 января белки собираются в одном дупле, ждали долгих и сильных морозов / Pexels

Народные приметы 30 января

Если на воздухе 30 января тепло, то весна будет ранней.

Снегопад указывает на поздний приход весны.

30 января ясный день и ветра нет, значит скоро ждите похолодания.

Если белки собираются в одном дупле, ждали долгих и сильных морозов.

Что запрещено делать 30 января