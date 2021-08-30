Церковный праздник 31 августа: день памяти святых Флора и Лавра

Этот день считался последним для полевых работ. Завершение сева озимых было принято отмечать праздничным застольем.

31 августа православная церковь чтит память святых мучеников Флора и Лавра, которые жили во II веке в Византии.

История праздника

Мученики Флор и Лавр были родными братьями не только по плоти, но и по духу. Они жили во II веке в Византии, затем переселились в Иллирию (ныне Югославия). Братья были камнетесами (их учителями в этом искусстве были христиане Прокл и Максим, от которых братья научились и богоугодной жизни). Правитель Иллирии Ликаон послал братьев в соседнюю область для работы над сооружением языческого храма. Святые работали на стройке, раздавая заработанные деньги нищим, сами же соблюдали строгий пост и непрестанно молились.

Однажды сын местного жреца Мамертина неосторожно подошел к строительству, и осколок камня попал ему в глаз, сильно повредив его. Святые Флор и Лавр обнадежили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Они взяли юношу к себе и наставили вере во Христа. После того как юноша признал Иисуса Христа Истинным Богом, братья помолились о нем и глаз выздоровел. Увидев такое чудо, отец юноши также уверовал во Христа. Когда здание храма была закончено, братья собрали христиан, помогавших в строительстве, разбили идолов и поставили в восточной части храма святой крест. Всю ночь они провели в молитве. Узнав об этом, начальник области приговорил к сожжению бывшего жреца Мамертина с его сыном и 300 христиан. Мученики Флор и Лавр были брошены в пустой колодец и засыпаны землей. Спустя много лет святые мощи мучеников Флора и Лавра были обретены нетленными и перенесены в Константинополь.

Предание утверждает, что в момент обретение мощей святых братьев прекратилось падеж скота. В связи с этим на Руси Флора и Лавра почитают как покровителей лошадей. Даже на иконах этих мучеников принято писать с лошадьми.

Народные традиции и приметы

В древности в этот день не предполагалось привлекать лошадей к работе. Напротив, с самого утра их обходили: чистили, мыли, заплетали гривы, а после отводили к обедне и окропляли святой водой. Говорили, что это должно защитить лошадей от болезней. Весь день животных пытались угощать лакомством — кормили пирогами, угощали молодым пивом.

Associated Press

Конь часто перебирает ногами и фыркает — жди ненастья.

Воздух прозрачен и свеж — к ненастью.

Облака низко плывут — к ненастью.

Низкие облака в этот день предвещали непогоду.

Жаркий день, а солнце за облаками скрылось — к дождю.

Багрово-красная звезда — к ветру и дождю.

Не успеешь посеять рожь на Флора — будет плохой урожай в следующем году.

Что запрещено делать 31 августа

Нельзя работать с лошадьми в поле

Нельзя ругаться

Нельзя занимать деньги

Нельзя запрягать телеги

Нельзя выжигать клеймо на скоте

Нельзя надевать старую одежду

Нельзя обувать неудобную обувь

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