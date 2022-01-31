Церковный праздник 31 января: день памяти Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских

31 января в православном календаре – день памяти святителей Афанасия и Кирилла, архиепископов Александрийских.

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Жизнь святителя Афанасия

Родился святитель Афанасий, будущий архиепископ Александрийский, около 297 года в Александрии. Его семья исповедовала христианство и отличалась добродетелью. С детства Афанасий рос в атмосфере поклонения Господу. С другими детьми играл в игру священников, сам всегда выполнял роль епископа. Интересно, что уже в раннем возрасте умел с точностью выполнять всю церковную службу. Когда в игру вступали дети из языческих семей, обязательно рассказывал им об Иисусе Христе. Если они желали присоединиться к христианству, вел их на берег моря и совершал ритуал крещения.

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В 21 год Афанасий рукоположился на диакона Александрийской Церкви. Когда же умер святитель Александр, он стал его преемником и занял должность Первосвятителя Александрийской Церкви. 326 стал епископом Александрийским.

Став во главе Александрийской Церкви, Афанасий продолжил борьбу с еретиками. К сожалению, они пользовались при дворе привилегиями, а потому сумели добиться осуждения епископа. В 336 году его отправили в изгнание в город Трир. Вернуться на родину Афанасий смог только после смерти императора Константина.

Несмотря на постоянные преследования и гонения еретиков, Афанасий все эти годы (а это около 20 лет) продолжал отстаивать чистоту православного христианства. Пытался при любом случае разоблачить ариан. А еще написал немало священных трактатов. Умер святитель в 372 году.

Жизнь святителя Кирилла

Что нам известно о святителе Кирилле Александрийском? / commons.wikimedia.org

Родился Кирилл в знатной семье, исповедовавшей христианство. Еще в юности стал одним из самых ярых борцов за православие и великих учителей Церкви. Он занимался изучением Священного Писания, а также изучал светские науки, в том числе философию.

После смерти Патриарха Феофила святитель Кирилл был единогласно избран на патриарший престол Александрийской Церкви. Сразу он начал свою борьбу против еретиков, которых было очень много на этих землях. Увидел, что увещевания и проповеди не дают никакого результата, поэтому решил изгнать их из Александрии.

Умер Кирилл в 444 году. Александрийской церковью он руководил 32 года. За это время написал немало книг, особенно выпустил трактовку Евангелия от Иоанна, Луки, а также Послание апостола Павла.

Народные традиции на 31 января

В народе 31 января называют Афанасий Ломонос, потому что в этот день бывает настолько сильный мороз, что начинает ломать нос. Даже существовала поговорка: "Афанасий Ломонос - храни уши и нос". Крестьяне начинали осматривать оставшиеся в хлеву припасы. Если их еще больше половины, то спокойно ждали весны, а если меньше, то пытались экономить корм.

Метель 31 января означает, что весна придет поздно / Pexels

Народные приметы 31 января

Метель 31 января означает, что весна придет поздно.

Если сегодня оттепель, то летом будет плохая погода.

31 января стаями кружатся вороны, похолодания будут затяжными.

Солнце выглянуло в полдень, весна ранней будет.

Что запрещено делать 31 января