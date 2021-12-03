Церковный праздник 4 декабря: Введение в храм Пресвятой Богородицы

Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он наоборот задержится до весны.

4 декабря православная церковь празднует большой двунадесятый праздник – Введение в храм Пресвятой Богородицы.

История праздника

Родители Девы Марии святой Иоаким и святая Анна дали обет посвятить свою дочь Богу и в трехлетнем возрасте привели ее в Иерусалимский храм. Там она воспитывалась вместе с другими благочестивыми девочками, изучала Священное Писание, занималась рукоделием, а все свободное время проводила в молитвах.

По преданию, Марии явились ангелы, которые разговаривали с ней и подавали ей еду. В храме Мария жила до пятнадцати лет, а по прошествии этого возраста ей мужем был избран благочестивый вдовец Иосиф.

Праздник Введения установился еще на заре христианства. В православии он получил широкое распространение в 9 веке. В народе название было сокращено до первого слова – "введение", – ассоциируя его не столько с Богородицей, сколько с понятием начала – в этом случае начала настоящей зимы. "Введение пришло – зиму привело", – говорили люди.

Народные традиции и приметы

Верили, что в этот день по улицам проезжает сама Зима – в белоснежной шубе, на тройке коней. Своим дыханием она морозит воздух, рисует снежные узоры на окнах. Наши предки в этот день следили за облаками: если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. "Сильная зима – готовь закрома", – так говорили по этому поводу. Если погода казалась пасмурной и теплой, на плодородный год можно было не надеяться.

С этого дня начинались зимние торги – Введенские ярмарки. Главным товаром традиционно были сани. Также на Введение проводились пробные выезды на зимнем транспорте. Начинали гуляния, обычно среди молодоженов, которых садились в расписные сани. Правил лошадьми молодой человек, подпоясанный ярким поясом; молодая жена тоже наряжалась в лучшую одежду.

4 декабря если день морозный, зима будет снежная и холодная / Pexels

Если до Введения снег пошел, то он растает, а после Введения он наоборот задержится до весны.

Если снег после Введения не растаял – жди хорошего урожая хлеба.

Морозный день предвещает холодную и снежную зиму.

Мороз 4 декабря – лето в следующем году будет очень жарким, а в ближайшие праздники будет стужа.

Что запрещено делать 4 декабря

В этот день лучше не заключать церковный брак

4 декабря запрещалось шить, убирать и стирать

Нельзя обижаться, злиться, осуждать кого-то

Запрещается готовить скоромные блюда – из мяса, молочных продуктов и яиц, поскольку до 6 января продолжается Рождественский пост

Лучше в этот день не давать взаймы

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