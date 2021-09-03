Церковный праздник 4 сентября: день памяти мученика Агафоника

Святому Агафоник традиционно молятся об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.
Православная церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника Никомидийского, потерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке.
История праздника
Мученик Агафоник принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284-305). Он происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого первого из члена Сената (принцепса).
Святому Агафонику традиционно молятся об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.
Народные традиции и приметы
Этот день в древности называли "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потехи лешего". В этот день лешие могут позволять себе приходить в гости и делать пакости: «На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по гумно".
Различные мифические существа затянуть в гущу путника или украсть малыша в мечтательной матери. Овинник поджигает снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.
- День солнечный — к теплой осени.
- Много грибов в лесу — к плохой рыбалке.
- Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней.
- Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.
- Тепло и паутина летит — к хорошей осени.
- Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.
- Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух.
Что запрещено делать 4 сентября
- Нельзя долго работать на кухне
- Нельзя ходить босиком по траве
- Нельзя ходить в лес
- Нельзя употреблять бранные слова
- Нельзя много есть
- Нельзя брать и давать деньги в долг
- Нельзя выходить на улицу после захода солнца
- Нельзя громко веселиться
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