Церковный праздник 4 сентября: день памяти мученика Агафоника

Святому Агафоник традиционно молятся об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

Православная церковь 4 сентября чтит память мученика Агафоника Никомидийского, потерпевшего страдания за веру Христову в 4 веке.

История праздника

Мученик Агафоник принял смерть за Христа во время правления императора Максимиана (284-305). Он происходил из знатного рода Гиппасиева, жил в Никомидии. Он обратил к вере во Христа многих язычников, в том числе и самого первого из члена Сената (принцепса).

Святому Агафонику традиционно молятся об исцелении от болезней глаз, а также о защите от нечистой силы и дурного глаза.

Народные традиции и приметы

Этот день в древности называли "Агафон", "Агафонов день", "Огуменник", "Потехи лешего". В этот день лешие могут позволять себе приходить в гости и делать пакости: «На Агафона леший из лесу в поле выходит, бегает по селам и деревням, разбрасывает снопы по гумно".

Различные мифические существа затянуть в гущу путника или украсть малыша в мечтательной матери. Овинник поджигает снопы, а мужчины выходили охранять свое добро. Они надевали тулуп наизнанку, меняли обувь с ноги на ногу, а кочергой очерчивали круг, в который затем садились.

День солнечный — к теплой осени.

Много грибов в лесу — к плохой рыбалке.

Туман в солнечных лучах быстро рассеивается — теплая погода продлится много дней.

Мало грибов, но много орехов — к холодной и снежной зиме.

Тепло и паутина летит — к хорошей осени.

Паутина низко летит — к теплой зиме, высоко — к холодной.

Если филин ухает возле дома, то где-то неподалеку бродит лесной дух.

Что запрещено делать 4 сентября

Нельзя долго работать на кухне

Нельзя ходить босиком по траве

Нельзя ходить в лес

Нельзя употреблять бранные слова

Нельзя много есть

Нельзя брать и давать деньги в долг

Нельзя выходить на улицу после захода солнца

Нельзя громко веселиться

Читайте также: День ангела 4 сентября: кого поздравлять с именинами в этот день

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку