Церковный праздник 5 августа: день Почаевской иконы Божьей Матери

Сегодня нельзя ругаться, лениться и долго спать.
5 августа православная церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери, которая относится к числу наиболее почитаемых верующими святынь. Она известна всему славянскому миру: вместе с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других вероисповеданий.
История праздника
Происхождение Почаевской иконы Божьей матери неизвестно. По предположениям, ее могли создать в Болгарии или Византии, поскольку она написана в византийском стиле.
В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины) чудотворная икона находится около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении из плена и вразумлении грешников.
Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады в 1675 году. Монастырь был плохо укреплен, но несмотря на это нападение удалось отбить.
Народные приметы
В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, пострадавших во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 — начало 4 века). В народе этот день называли Трофима Бессонника.
- Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому и праздник называли — Бессонника.
- На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день назад называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: "С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь".
- Если в небе звезды ярко светят, то жди быстрых дождей.
- Туман вечером приходит — к солнечной и теплой погоде.
- Ветви калины срубил — к несчастью.
- Сова кричит — на холод.
- Утренняя заря скоро угасает — будет сильный ветер.
Что запрещено делать 5 августа
- Сегодня нельзя долго спать и лениться.
- Запрещено сегодня скупиться. И вообще, чем больше сделаете 5 августа благих дел, тем лучше сложится ваша дальнейшая жизнь.
- Также нельзя в этот день грустить и ругаться.
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