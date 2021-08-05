Церковный праздник 5 августа: день Почаевской иконы Божьей Матери

Сегодня нельзя ругаться, лениться и долго спать.

5 августа православная церковь почитает Почаевскую икону Божией Матери, которая относится к числу наиболее почитаемых верующими святынь. Она известна всему славянскому миру: вместе с православными на поклонение чудотворному образу Пресвятой Богородицы приходят и христиане других вероисповеданий.

История праздника

Происхождение Почаевской иконы Божьей матери неизвестно. По предположениям, ее могли создать в Болгарии или Византии, поскольку она написана в византийском стиле.

В Почаевской Лавре (обитель в Тернопольской области Украины) чудотворная икона находится около 400 лет. Чудеса, проистекающие от святой иконы, многочисленны и засвидетельствованы в монастырских книгах записями верующих, с молитвою обращавшихся об избавлении от неизлечимых недугов, освобождении из плена и вразумлении грешников.

Празднование в честь Почаевской иконы Божией Матери 5 августа (по новому стилю) было установлено в память избавления Успенской Почаевской Лавры от турецкой осады в 1675 году. Монастырь был плохо укреплен, но несмотря на это нападение удалось отбить.

Свято-Успенская Почаевская Лавра / УНИАН

Народные приметы

В церковном календаре этот день обозначен как дата памяти святых Трофима, Феофила и с ними тринадцати мучеников, пострадавших во время гонений на христиан при императоре Диоклетиане (конец 3 — начало 4 века). В народе этот день называли Трофима Бессонника.

Если стоит хорошая погода, в поле и огороде работают почти круглосуточно, поэтому и праздник называли — Бессонника.

На Трофима начинали собирать калину и малину, а сам день назад называли Калинники-Малинники. Крестьяне говорили: "С малинника лыки не велики, да ягоды сладки. А с калинника лык надерешь, да ягод в рот не возьмешь".

Если в небе звезды ярко светят, то жди быстрых дождей.

Туман вечером приходит — к солнечной и теплой погоде.

Ветви калины срубил — к несчастью.

Сова кричит — на холод.

Утренняя заря скоро угасает — будет сильный ветер.

Что запрещено делать 5 августа

Сегодня нельзя долго спать и лениться.

Запрещено сегодня скупиться. И вообще, чем больше сделаете 5 августа благих дел, тем лучше сложится ваша дальнейшая жизнь.

Также нельзя в этот день грустить и ругаться.

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