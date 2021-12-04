Церковный праздник 5 декабря: день памяти святого Прокопия Читца

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.

5 декабря православная церковь чтит память святого Прокопия Читца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века.

История праздника

Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что имел дар исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Прокопий, отказавшийся сделать это, был обезглавлен.

Народные традиции и приметы

В народе считали, что от Прокопия устанавливается добрый, крепкий санный путь. В этот день в снегу ставили зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до весны.

Обычно дороги прокладывали по всей деревне, а после этого для работников устраивали угощение и начали мирский праздник. Кроме того, начиная от Прокопьева дня мужчины изготовляли и чинили сани.

Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния – играли в снежки, катались с гор. Нередко к парню присоединялась и сельская молодежь.

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Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.

Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – быть быстрому снегу, а если садятся на землю, то оттепели.

Что запрещено делать 5 декабря

Нельзя в этот день ругаться и браниться

Чтобы не отдать своего счастья, 5 декабря ничего не занимают и не отдают просто так

Лучше в этот день не отправляться в дальнюю дорогу и остаться дома

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