Церковный праздник 5 декабря: день памяти святого Прокопия Читца

Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.
5 декабря православная церковь чтит память святого Прокопия Читца, принявшего мученическую смерть в начале 4 века.
История праздника
Согласно житию, Прокопий родился в Иерусалиме и служил чтецом в Кесарийской церкви, где разъяснял прихожанам Священное Писание и переводил его на сирийский язык. Святой прославился тем, что имел дар исцелять одержимых бесами. По приказу наместника Палестины чтеца схватили и принуждали принести жертву языческим богам. Прокопий, отказавшийся сделать это, был обезглавлен.
Народные традиции и приметы
В народе считали, что от Прокопия устанавливается добрый, крепкий санный путь. В этот день в снегу ставили зимние вехи, чтобы обозначить путь. Дорога, проложенная на Прокопия, держалась до весны.
Обычно дороги прокладывали по всей деревне, а после этого для работников устраивали угощение и начали мирский праздник. Кроме того, начиная от Прокопьева дня мужчины изготовляли и чинили сани.
Дети на Прокопа обычно собирались на улице, устраивали шумные гуляния – играли в снежки, катались с гор. Нередко к парню присоединялась и сельская молодежь.
- Если в Прокопьев день тепло, то зима будет длинной и снежной.
- Если вороны и галки летают над деревьями большими стаями – быть быстрому снегу, а если садятся на землю, то оттепели.
Что запрещено делать 5 декабря
- Нельзя в этот день ругаться и браниться
- Чтобы не отдать своего счастья, 5 декабря ничего не занимают и не отдают просто так
- Лучше в этот день не отправляться в дальнюю дорогу и остаться дома
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