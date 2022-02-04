Церковный праздник 5 февраля: день памяти Климента Анкирского и Агафангела

5 февраля в православном календаре – день памяти Климента Анкирского и Агафангела.

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Что мы знаем о священномученике Клименте

Анкирском Родился в городе Анкир (Галатия) в 258 году. Его отец был язычником, а мать исповедовала христианство. Когда был совсем маленький, Климент остался без отца, а в 12 лет и без матери. Интересно, что именно она предсказала ему мученическую смерть за Христа. Климента усыновила благочестивая женщина Софья. Когда в Галатии был страшный голод и люди бросали своих детей, потому что не имели возможности их прокормить, София собирала всех несчастных у себя и пыталась помочь. Климент был ее помощником. Он рассказывал детям об Иисусе Христе и учил слову Божию.

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За свою благотворительность Климент сначала получил должность чтеца, а затем стал диаконом. В 18 лет стал пресвитером, а в 20 даже епископом Анкирским. В то время правителем стал император Диоклетиан, жестоко наказывавший всех, кто исповедовал христианство. Епископ Климент был арестован после доноса. Мэр Галатии Дометиан пытался склонить его к поклонению языческим богам, но священнослужитель твердо стоял на своем. Муки были страшными. Климента вешали на дереве, резали тело до костей, били камнями и палками, крутили на колесе и жгли на медленном огне. Но Господь хранил страдающего живым и ночью ангелы приходили, чтобы исцелить раны.

Видя, что ничего не может сделать, Дометиан направил в Рим к Диоклетиану письмо с сообщением, что епископа Климента долго мучили, но он не сдался. Диоклетиан донесению не поверил, а потому подверг его еще большим пыткам.

Многие язычники, видевшие воочию мучения Климента и его чудесные исцеления, уверовали во Христа. Поэтому Диоклетиан приказал отправить его в Никодимию к императору Максимиану. На корабле Климент познакомился с Агафангелом.

Что мы знаем об Агафангеле

Что мы згаем про Агафангела? / commons.wikimedia.org

Он хотел умереть вместе с Климентом за веру во Христа. Когда корабль прибыл в Никодимию, император Максимиан отдал двоих святых правителю Агрипину, а тот подверг их таким бесчеловечным пыткам, что даже надзирателей-язычников мучило сочувствие. Они взяли камни и избили ими мучителей.

Святые обрели свободу, сняли с себя оковы и начали исцелять жителей города, а также наставлять их и рассказывать о христианской вере. К ним стали стекаться многие. По приказу императора Максимиана святых снова схватили и отправили на родину. В Анкире их подверг мучениям князь Анкирский. Затем их отправили в Амиссию, где с ними расправлялся уже наместник Дометия.

В Амиссии их сначала бросили в кипящую известь. Но, пробыв там сутки, они получились невредимыми. Затем с них сдирали живьем кожу, били палками, поливали серой. И все это им не мешало. Тогда Дометий отправил их в Тарсу, где подвергли новым мучениям. По пути в город в пустыне Климент получил откровение в ответ на свои молитвы. Еще 28 лет ему суждено было страдать во имя Христа.

Когда скончался император Максимиан, Агафангела уселись мечом. Святой Климент был освобожден из анкирской тюрьмы и отвезен в храм в пещерах. Там он совершил Литургию и рассказал, что скоро гонения закончатся, а он сам отойдет в вечность. Вскоре святого убили воины, ворвавшиеся в храм. Около 312 года ему отрубили голову.

Народные традиции на 5 февраля

5 февраля в народе существовала поговорка: "Агафий спины в закромах не разгибает, счет зерна ведет". Этот день часто проходил в хлопотах, ведь до этого было немало разных праздников и работы скапливалось много.

5 февраля мороз, значит, август будет жарким / Pexels

Народные приметы 5 февраля

5 февраля мороз, значит, август будет жарким.

Если день солнечный, то весна придет рано.

На земле много снега, год урожайный будет.

Что запрещено делать 5 февраля