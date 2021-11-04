Церковный праздник 5 ноября: день памяти апостола Иакова — брата Господня

Если снег, падавший в этот день, был обильный и не таявший, то зима обещала быть мягкой, а лето урожайной.

5 ноября православная церковь чтит память одного из апостолов от семидесяти — Иакова Младшего, прозванного братом Господним. Есть разные версии происхождения этого прозвища. Наиболее распространенной считается та, которая называет Иакова двоюродным братом Иисуса Христа. Еще по одной версии он приходится сыном Иосифу, родившемуся еще до его обручения с Девой Марией.

История праздника

По преданию, при земной жизни Христа Иаков не признавал его Спасителем, но обратился в веру после смерти и воскресения Иисуса. Его называют первым епископом Иерусалима. В 63 года Иаков принял мученическую смерть: иудеи свергли его с крыльца храма и избили камнями.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот день было принято играть в так называемые пчелиные игры – подражать жужжанию пчел и есть мед. Говорили, что чем больше меда съест хозяин и чем громче будет жужжать, тем лучше будут роится пчелы весной, и тем больше меда удастся собрать следующим летом.

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Существовал обычай "закармливать" землю: разламывали вчерашний пирог, оставшийся от праздника Казанской иконы, и разбрасывали куски нивой, подкармливая птиц. Люди верили, что пернатые своим чириканьем могут успокоить землю и просить ее дать хороший урожай в следующем году.

На Якова делали последние проводы осени. Как отмечали люди, в этот день падал второй снег. Если он был обильным и не таявшим, то зима обещала быть мягкой, а лето урожайной.

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