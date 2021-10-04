Церковный праздник 5 октября: день памяти святого Фоки и пророка Ионы, в народе — Листопадная

Приметы говорят: листья с березы еще не опали — снег будет поздно.

5 октября православная церковь чтит память двух святых — святого Фоки и пророка Ионы. Фока, по преданию, родился в городе Синопе и с юности вел добродетельную жизнь. В зрелые годы он стал епископом и, проповедуя христианство, обратил в свою веру многих язычников. Во время гонений на христиан при императоре Траяне правитель города принуждал Фоку отречься от веры, но епископ остался тверд в своих убеждениях, несмотря на все муки.

О пророке Ионе известна такая легенда. Однажды он получил от Бога повеление идти в Ниневию, чтобы предсказать городу гибель за беззаконие, и призвать жителей к покаянию. Однако Иона ослушался и вместо Ниневии отправился в Испанию. Корабль, на котором он плыл, попал в страшную бурю, и моряки бросили жребий, чтобы узнать, чьи грехи навлекли на них гнев Божий. Жребий указал на Иону, который признался в своем непослушании и попросил бросить его в море, чтобы искупить вину.

В море пророка проглотил кит, во чреве которого Иона пробыл три дня. После этого Иону выбросило на берег; там он снова получил приказ идти в Ниневию, которое и выполнил. Его проповедь поразила жителей города, и они покаялись в своих грехах. Помилован Ниневия существовала еще 200 лет.

Народные традиции и приметы

На Руси в этот день было запрещено есть рыбу — в память о пребывании Ионы во чреве кита. Зато в изобилии на столе была редька — крестьяне заканчивали уборку этого овоща. Обычно, ее подавали с солью, луком и квасом.

Фоку русские люди почитали как защитника от пожаров, а также как спасителя утопающих. Соответствующие молитвы ему произносились.

Этот день еще также называли Листопадной, так как в это время порывы ветра буквально сдирают листья с деревьев — начинался листодер. Однако, если на Фоку и Иону лист с березы еще не опали полностью, это означало, что снег ляжет поздно. Листопадную называли началом настоящей осени.

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Шишек имело сосне — на теплую зиму;

Летает много паутины — осень будет теплой.

Что запрещено делать 5 октября

Не рекомендуется давать в долг или требовать назад отдать долг;

Не стоит выяснять отношения;

Большой риск скандалов и ссор;

Не рекомендуется просить о повышении в должности или об увеличении заработной платы.

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