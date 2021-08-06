Церковный праздник 6 августа: день памяти мучеников благоверных князей Бориса и Глеба

В этот день начинается сбор ягод черемухи.

Сегодня, 6 августа, православная церковь почитает память мучеников благоверных князей-страстотерпцев Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. Это первые святые, которые были канонизированы как Русской, так и Константинопольской Церковью.

История праздника

Борис и Глеб родились незадолго до Крещения Руси и воспитанные в христианском благочестии. Старший из братьев — Борис получил хорошее образование. Он любил читать Священное Писание, творения святых отцов и особенно жития святых. Под их влиянием святой Борис приобрел горячее желание подражать подвигу угодников Божиих и часто молился, чтобы Господь удостоил его такой чести.

Святой Глеб с раннего детства воспитывался вместе с братом и разделял его стремление посвятить жизнь исключительно служению Богу. Оба брата отличались милосердием и сердечной добротой, подражая примеру святого равноапостольного великого князя Владимира, милостивого и отзывчивого к бедным, больным, обездоленным.

Еще при жизни отца святой Борис получил в наследство Ростов. Управляя своим княжеством, он проявил мудрость и кротость, заботясь прежде всего о насаждении Православной веры и утверждении благочестивого образа жизни среди подданных. Молодой князь прославился также как храбрый и искусный воин. Незадолго до своей смерти великий князь Владимир призвал Бориса в Киев и направил его с войском против печенегов.

Однако, коварный и властный Святополк не поверил искренности Бориса; стремясь защитить себя от возможного соперничества брата, на стороне которого были симпатии народа и войска, он подослал к нему убийц. Вскоре после смерти отца 1015 оба — и Борис, и Глеб — были убиты, согласно летописи, своим старшим братом Святополком. Борис погиб на реке Альте 24 июля, а Глеб 5 сентября у Смоленска. Вследствие четырехлетней войны Святополк был побежден своим младшим братом Ярославом Мудрым. Очевидно, при Ярославе и была предпринята первая попытка канонизации святых братьев. Тогда же начали складываться первые рассказы об их гибели.

Святые мученики Борис и Глеб отдали жизнь ради соблюдения послушания, на котором строится духовная жизнь человека и вообще всякая жизнь в обществе. В летописях есть упоминания о чудесах исцеления, происходивших у их гроба; о победах, одержанных их именем и помощью, о паломничестве князей к их гробу. В честь святых Бориса и Глеба построено много церквей.

uk.wikipedia

Кроме того, сегодня верующие отмечают день памяти мученицы Христины.

Христина была дочерью благочестивых язычника, жителя Тира. Жила в III веке. Отец готовил ее к посвящению в жрицы, устроил в своем доме небольшой храм, изолировал от мира, чтобы сохранить ее чистоту.

В этой изоляции Христина, рассуждая о религии, обращаясь с молитвой к идолам пережила озарение, открыв веру в Единого Бога Творца. Почти сразу к ней пришла и вера в Иисуса Христа, Сына Божьего — предание гласит, что через ангела.

Девушка разломила золотые и серебряные статуэтки божеств и продала, а вырученные деньги раздал нищим. Узнав об этом, отец отдал Христину на жестокое бичевание и бросил в темницу. Ее бросили в огонь, но пламя обратилось против собралось на месте казни толпы и обожгло сотни людей. Ее бросили в море, и тут сам Христос явился и крестил ее "во имя Бога моего Отца Меня, Сына и Духа Святого". После длительных пыток ее мучители зарубили святую мечом.

uk.wikipedia

Народные приметы

Этот день в народе называют днем Бориса и Глеба. В этот день крестьяне старались не выезжать в поля и луга, иначе там может произойти пожар. В основе такого поверья — многочисленные грозы, пора которых начиналась в августе, и которые сопровождались молниями, способными поджигать стоги сена. "На Глеба и Бориса за хлеб не берися", — говорили в народе.

Женщины и дети начинали собирать ягод черемухи. Из них варили компоты и заготавливали в сушеном виде.

Кукушка низко летает — будет дождь.

Мухи начали жужжать рано утром — будет солнечная погода.

Домашние птицы прячутся в сарай — жди ненастья.

Роса до полудня — вскоре гроза.

Пауки паутину плетут на хорошую погоду.

Что запрещено делать 6 августа

6 августа запрещается работать. Если работы избежать нельзя, лучше работать не в полную силу.

Нельзя расчесывать волосы старой расческой.

Не стоит спать на правом боку в ночь на 6 августа.

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