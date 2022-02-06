Церковный праздник 6 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви. За что убивали священников в ХХ веке и были первой жертвой

Церковный праздник 6 февраля – Собор новомучеников и исповедников Церкви. За что убивали священников в ХХ веке и были первой жертвой

За веру Христову страдали верующие все времена, с момента смерти Христа на Голгофе.

6 февраля православная церковь чтит Собор новомучеников и исповедников православной церкви. В этот день церковь вспоминает всех, кто в ХХ веке погиб за веру Христову. "Собор" в этом контексте означает множество людей, даже тех, чьи имя еще не известны человечеству, но о них знает Господь.

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О чем именно вспоминает церковь 6 февраля на богослужениях – читайте на сайте ТСН.ua.

Новомученики и исповедники церкви: кто они

За веру Христову страдали верующие все времена, с момента смерти Христа на Голгофе. Первым мучеником стал архидиакон Стефан – ученик Христа, апостол, которого забили камнями до смерти. Он и пострадавшие в первые века получили название — первомученики.

Далее, всем, кто умирал мученической смертью и не отрекся от христианской веры, церковь отдавала уважение, называя священномучениками (если это был священник) или мучениками (если человек не был священником) за церковь.

Новомученики – это люди, погибшие за веру относительно недавно. Сейчас это погибшие в ХХ веке.

Исповедники — это люди, которые исповедовали православную веру и передавали ее другим людям, и не отреклись от веры Христовой даже после пыток и страданий.

Первый новомученик ХХ века

Первым новомучеником ХХ века считается митрополит Владимир (Богоявленский), возглавлявший Киево-Печерскую лавру. 7 февраля (по новому стилю) 1918 года он был убит на холме у стен Лавры. Убийство было очень жестоким, с большим количеством ранений. Но он успел прочесть молитву, которой попросил Бога простить убийц, потому что они не знают, что именно происходит.

В 1992 году митрополит Владимир Богоявленский канонизирован как священномученик, он стал первым новомучеником ХХ века. Его мощи хранятся в Дальних пещерах Киево-Печерской лавры. Почитание священномученика митрополита Владимира Богоявленского – 7 февраля.

Мгарские преподобномученики

Среди известных новомучеников ХХ века есть 17 Мгарских преподобномучеников. Свято-Преображенский Мгарский монастырь под Полтавой хранит историю и проводит исследования по жестокому убийству в 1919 году мгарских монахов и игумена Амвросия. В монахов сначала стреляли из револьверов, затем добивали штыками, после чего снимали обувь и одежду и бросали прямо на дороге или за холмом.

В 2008 году Синод УПЦ канонизировал 17 мгарских преподобномучеников и включил их в известный список новомучеников ХХ века. Сейчас они похоронены в скиту Мгарского монастыря, а рядом с кладбищем возвышается удивительной красоты храм. Почитание 17 Мгарских преподобномучеников – 6 августа.

Количество новомучеников еще неизвестно

Убийство митрополита Владимира явилось началом становления советского режима, который пытался коренным образом уничтожить всех носителей православной веры и вообще "религиозного культа". Церковь занимается исследованием этого вопроса, потому что только сейчас получен доступ к архивам советского режима. Окончательное количество убитых и замученных за веру православных священников и простых верующих в ХХ веке — и сегодня неизвестно. Поэтому уважение новомучеников 6 февраля называется "Собором", и чтит всех — и известных и пока неизвестных верующих, погибших, но сохранивших православное вероисповедание.

Первая книга о новомучениках ХХ века

В 2018 году Киево-Печерская лавра отметила 100-летие со дня гибели митрополита Владимира Богоявленского и провела международную исследовательскую конференцию среди православных историков Украины и стран мира, где открыли многие факты жестокого уничтожения новомучеников и исповедников. Издана книга "Священномученик Владимир (Богоявленский) и начало гонений на православную церковь в ХХ веке". Это первая попытка Украинской православной церкви анализировать и документально подтвердить преступления против верующих. Книга находится в библиотеке и книжных лавках Киево-Печерской лавры.

Икона Собор новомучеников украинской земли

В 2018 году в Киево-Печерской Лавре освятили новую икону Собор новомучеников украинской земли. Председательствующим сонму новомучеников изображен священномученик Владимир (Богоявленский), вокруг него – святые мученики из разных регионов Украины. Внутри – Богородица «Оранта», сверху – разрушенные церкви.