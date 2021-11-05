Церковный праздник 6 ноября: день чудотворной иконы Божией Матери

В этот день принято молиться иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее освободить скорби и болезней.

6 ноября православная церковь отмечает праздник чудотворной иконы Божией Матери, которая называется "Всех скорбящих Радость". На ней изображена Дева Мария в окружении людей, возмущающихся недугами и скорбями, а также ангелов, совершающих благодеяния.

История праздника

Впервые икона прославилась как чудотворная в 1688 году, когда она находилась в Преображенской церкви в Москве. К тому времени образ уже был настолько стар, что его пришлось укреплять ветвями кипарисового дерева. Чудо, которое явила икона, заключалось в исцелении родной сестры Патриарха Московского Иова. По преданию, призывая к Богородице об освобождении от болезни, Евфимия услышала голос, который велел ей идти в храм Преображения. После молебна над иконой женщина вылечилась. С тех пор, по преданию, образ являл еще много чудесных исцелений.

Народные традиции и приметы

На Руси с этого дня начинались зимние девичьи посиделки. Как правило, девушки занимались рукоделием, а одновременно пели или разговаривали. Происходило все это при свете лучины, потому и сам день нередко называли Светком. "Русский светец – отрада девушек", — говорили в народе. Также было принято молиться в этот день иконе Скорбящей Божьей Матери, просить ее лишить скорби и болезней.

Ненароком зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.

6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают двойной силой.

Треска трещит – до мороза.

Треска метает искры и не загорается – до оттепели.

Что запрещено делать 6 ноября

Не проявляйте гордыню, высокомерие, брезгливость и злобу. Так вы только окажетесь в неудобном положении.

Также лучше не идти на необоснованные опасности.

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