Церковный праздник 6 октября: день памяти девы Раисы, в народе — Ираида Спорная

В этот день в старину люди, у которых были проблемы с деньгами, ворожили о своей судьбе.

6 октября православная церковь чтит память девы Раисы (Ираиды) Александрийской. Святую мученицу казнили при императоре Максимилиане в начале 4 века.

Святая мученица Ираида жила в Александрии. Однажды, подойдя к источнику, чтобы набрать воды, она увидела корабль у берега, на котором находились множество мужчин, женщин, священнослужителей и монахов, заключенных в оковы за исповедание Христовой веры. Отбросив водонос, святая добровольно присоединилась к узникам Христовым, и на нее наложили оковы. Когда корабль прибыл в египетский город Антиполь, святая Ираида первая претерпела жестокие пытки и была усечена мечом.

Народные традиции и приметы

На Руси существовал интересный обычай в этот день. Люди, у которых были проблемы с деньгами, гадали о своей судьбе. Для этого нужно было подойти к месту слияния двух рек и набрать в два кувшина одинаковое количество воды. Затем эти кувшины нужно было принести домой и наблюдать, из которого вода испарится быстрее. Если раньше начнет спадать вода, набранная из более полноводной реки, значит, денежные неурядицы будут продолжаться.

В то же время, гадать о судьбе считалось делом бесполезным — все равно изменить ничего нельзя. А вот перечислять свои беды было и вовсе запрещено: говорили, что сколько насчитаешь, столько и накликаешь. Однако пытались привлечь удачу: чтобы быть всегда с прибылью, в кошелек клали монетку с изъяном, но обязательно не подобранную на дороге, а полученную от кого-либо — уплату за труд, за проданный товар или на сдачу.

Мало грибов и много орехов — жди суровой зимы.

Если человек родился 6 октября, то его талисманом является опал. Такие люди обладают способностями мастерить из глины и камня, являются прекрасными народными умельцами.

Сорняк высокий — примета, что снега зимой будет много.

6 октября слышны крики гусей, летящих на юг очень высоко — скоро наступят зимние погоды.

Что запрещено делать 6 октября

Пересчитывать деньги в кошельке и мелкие монеты. Считается, что это тоже может стать причиной дальнейших проблем с деньгами в ближайшем месяце.

Также говорили, что в этот день свои беды перечислять нельзя, поскольку, сколько насчитаешь бед, столько же вернется снова — "накличешь".

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку