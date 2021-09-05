Церковный праздник 6 сентября: день памяти святого апостола Евтихия

Этот день в народе называли Евтихий тихий и наблюдали за погодой.

6 августа православная церковь чтит память святого апостола Евтихия.

История праздника

Священномученик Евтихий, ученик святых апостолов Иоанна Богослова и Павла; живший в I — начале II в., происходил из города Севастии Палестинской (в настоящее время — современная Турция). Хотя святой Евтихий и не причислен к лику 70 апостолов, но получил наименование апостола за свой труд вместе со старшими апостолами, которыми он был поставлен епископом.

Услышав проповедь о Христе Спасителе, святой Евтихий сначала стал учеником апостола Иоанна Богослова, а затем, встретившись с апостолом Павлом, проповедовал вместе с ним в разных странах. Святому Евтихию пришлось испытать много мучений: его мучили голодом, строгали тело железом, бросали в огонь и на съедение зверям. Однажды на святого был выпущен лев, который привел всех в ужас тем, что воздал хвалу Творцу, заговорив человеческим голосом. Свой подвиг священномученик Евтихий окончил в родном городе, где был усечен мечом в начале II века.

Народные традиции и приметы

На Руси на Евтихия наблюдали за погодой: день должен быть тихим, безветренным, иначе может осыпаться льняное семя. В первую неделю сентября семена льна как раз созревали, и важно было успеть собрать их.

Если на Евтихия шел дождь, это предвещало сухую осень и хороший урожай на следующий год.

Синица кричит 6 сентября — вскоре прибудет настоящая осень с дождями и холодной погодой.

Черные тучи солнце закрыли — к похолоданию.

Сильный ветер 6 сентября — к несчастью.

Увидеть красный цветок в лесу или странствующий огонек — к беде.

Pexels

Что запрещено делать 6 сентября

Нельзя ходить в лес, потому что можно заблудиться и встретить лешего

Нельзя смотреть на восходящее солнце, чтобы не навлечь на себя несчастье

Нельзя возиться с тестом, выпекать или жарить пирожки

Нельзя ходить мимо кладбищ

Читайте также: Церковный праздник 5 сентября: день памяти мученика Луппа Солунского

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку