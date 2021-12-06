Церковный праздник 7 декабря: день памяти святой мученицы Екатерины

Ясный день на 7 декабря предвещает морозную и холодную зиму.

7 декабря православная церковь чтит память христианской мученицы Екатерины Александрийской, жившей в 3-4 веках.

История праздника

Девушка была образованной, изучала работы известных философов, писателей, врачей, знала несколько языков, обладала ораторским мастерством. В христианство Екатерину обратил сирийский монах; по преданию, после крещения ей во сне явился Иисус Христос и вручил обручальное кольцо.

Екатерина пришла на церемонию жертвоприношения, совершаемую в языческом храме императором Максимином, и призвала его отречься от идолов. Правитель, пораженный красотой девушки, пытался сначала убедить ее словами, а затем приказал подвергнуть пыткам. Одно из орудий пыток было разрушено сошедшим с неба ангелом. Узнав об этом, жена Максимина тоже обратилась в христианство и принялась обвинять своего мужа в том, что он отказывается признать истинного Бога. В результате и правительница, и святая Екатерина были казнены.

Народные традиции и приметы

В старину в этот день начинались шумные гулянья на санях. Первыми в поездку отправляли молодоженов, сыгравших свадьбу минувшей осенью. Интересно, что на этом празднике молодая впервые после венчания показывалась людям. За санями невест, расписанными красками и украшенными лентами, ехал целый кортеж из всех родных и друзей. Вернувшись с гулянья, устраивали пир, а маленьким детям, не приглашенным на него, посылали в подарок гостинцы и санки.

Святую Екатерину считали покровительницей брака и замужества, а также помощницей беременных и рожениц. В ночь на Екатерину девушки, мечтающие о замужестве, гадали на суженых — например, отламывали ветку яблони и клали под подушку, чтобы показался суженый. Если же у девушки уже был парень на примете, она потихоньку брала у него какую-то вещь, а потом кругами катала вокруг нее каравай, веря, что этот обряд заставит молодца ходить кругами возле ее дома.

Ясный день на 7 декабря предвещает морозную и холодную зиму / pixabay.com

Ясный день на 7 декабря предвещает морозную и холодную зиму.

предвещает морозную и холодную зиму. Если теплая погода – морозы ударят только на Варварин день (после 17 декабря).

Круги влкруг месяца – будет холодная погода.

Солнечные лучи пучками устремляются вверх – скоро начнется вьюга.

Что запрещено делать 7 декабря

Вся пища должна быть постной, избегайте мясных и молочных блюд и не пейте алкоголь.

Следует отказаться от физического труда, уборки, стирки, ремонта, рукоделия.

Нельзя разжигать костры и камины. Есть поверье, что тогда жизнь может задымиться.

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