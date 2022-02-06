Церковный праздник 7 февраля: день памяти святого Григория Богослова

7 февраля в православном календаре – день памяти святого Григория Богослова.

Какой 7 февраля церковный праздник

Святой Григорий Богослов родился 326 года в семье Григория, епископа Назианского и Нонны, которая была женщиной высоких моральных правил. Именно она дала обещание Богу, что его еще нерожденный сын будет служить ему. А потому приложила все усилия, чтобы так и случилось. Позже святой Григорий вспоминал, что воспитание матери всегда считал для себя самым ценным и важным.

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Помимо домашнего воспитания Григорий Богослов получил прекрасное светское образование. Он учился в школах Кесарии Палестинской. Там была большая библиотека, которую собрал мученик Памфил. Затем продолжил обучение в Александрии, где подробно изучил произведения Оригена. Окончил образование в Афинах, где познакомился и очень сблизился с Василием Великим. Также именно в Афинах Григорий познакомился с Юлианом, которого позже назвали "отступником". Он стал императором, отрекшимся от Христа и желающим вернуть в Рим язычество. Когда Григорию Богослову было 26 лет, он принял крещение.

После Афин святой вернулся в родной город. Там он долгое время уклонялся от всякой светской должности. Основными занятиями Богослова были: размышления о Господе, чтение Божьего слова, писание вдохновенных песен и произведений о христианстве, служение родителям, уже успевшим состариться.

Некоторое время Григорий провел вместе со своим другом Василием Великим в пустыне, но отец, уже тогда занимавший должность епископа, нуждался в помощнике. Он вызвал сына из пустыни и посвятил в пресвитера. Этот сан изрядно испугал Григория обязанностями, возложенными на него. А потому скоро он ушел в пустыню, чтобы жить в одиночестве. Успокоившись, вернулся к отцу, взял на себя обязанности.

Между тем его друг Василий Великий стал архиепископом и тоже нуждался рядом в преданном помощнике. Он предложил второе место главного протопресвитера, но эта влиятельная должность испугала Григория. Поэтому впоследствии он принял рукоположение во епископы города Сасим. Однако продолжал работать помощником при отце. В 374 году умирает сначала отец, а затем и мать святого. Еще некоторое время Григорий продолжал отцу дело, но сильно заболел. После выздоровления ушел в отдельную обитель, где три года провел в молитвах и посте.

Его избрали на престол архиепископа Константинопольского, поэтому долго пробыть в одиночестве Григорию не суждено. Прибыл он туда в эпоху сильнейшего владычества ариан и остановился в имении своего друга. Одну из комнат Богослов даже обратил в храм, назвав его "Анастасией" (т.е. "воскресение") и начал там проповедовать. Арианы ругали и смеялись над ним, бросали камни, отсылали убийц. Но народ все чаще шел к Григорию. Ежедневно он обращал из ереси сотни людей.

Когда на трон взошел Феодосийский император христианство расцвело. После этого Григорий Богослов покинул свою кафедру и ушел жить в родной поселок Арианз. Свои последние годы жизни провел в аскетизме. Свое название Григорий получил благодаря большому количеству богословских произведений.

Народные традиции на 7 февраля

В народе 7 февраля называли "Григорий день" или "Григория Зимоуказателя". Наши предки верили, что погода в этот день указывает, какая будет погода следующей зимой. А еще пытались делать больше добрых дел, но не рассказывали никому о них. Также 7 февраля чтили благочестивых людей.

7 февраля чирикают воробьи, то будет потепление / Pexels

Народные приметы 7 февраля

Если 7 февраля выпал свежий снег, следующая зима придет поздно.

Обильный снегопад до ранней весны.

Утром 7 февраля слышно пение синицы, скоро придет похолодание.

А если чирикают воробьи, то будет потепление.

Что запрещено делать 7 февраля