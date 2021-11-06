Церковный праздник 7 ноября: день памяти монаха Печерского монастыря Мартирия, в народе — дедовские плачи

Народ называл этот день "бабскими или дедовскими плачами". Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими.

7 ноября православная церковь чтит память монаха Печерского монастыря Мартирия.

История праздника

За высокую душевную чистоту и соблюдение строгого поста был поставлен в дьяконы, имел дар творить чудеса. Его святое имя упоминается в 7-й песне канона преподобных Дальних пещер. В народе говорили, что 7 ноября плачет даже природа – дождем или снегом. Надо было вспомнить всех серых и убогих, несчастных и обиженных, пожалеть их.

Народные традиции и приметы

Народ называл этот день "бабскими или дедовскими плачами". Женщины в возрасте, а также специально нанятые плакальщицы, шли на кладбище и плакали за умершими близкими. Кроме того, любая женщина считала в этот день своим долгом как следует выплакаться о своих несчастьях, покаяться в грехах, очистить душу искренними рыданиями. Считалось, что после этого можно спокойно встретить зиму с чистой душой и помыслами.

В этот день и на следующий чаще всего наблюдается дождь или снег. По поверью, это природа оплакивает людей, ушедших в мир иной. Наши предки 7 ноября ходили на кладбище, зажигали свечи. Еду раздавали бедным, чтобы те помянули умерших. Дома тоже устраивали поминки. Столы накрывали блюдами, которые любили покойные родственники.

Что запрещено делать 7 ноября

Торговцам запрещалось есть хлеб, иначе торговли не будет.

Женщинам нельзя плакать в подушку 7 ноября, потому что считается, что перо помнит все слезы, и это означает, что неприятности сохранятся на длительное время. А если другой ляжет на подушку, то все беды перейдут к нему;

Еду после поминовений нельзя оставлять себе. Ее необходимо раздать нуждающимся и попросить, чтобы они помолились за умерших.

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