Церковный праздник 7 октября: день памяти святой Феклы

Если на дубе много желудей, значит зима ожидается мягкая, а будущий год урожайным.

7 октября православная церковь чтит память раннехристианской святой Феклы Иконийской.

Фекла родилась в городе Иконии (современная турецкая Конья) в семье богатых язычников. В 18 лет она собиралась замуж за знатного юношу, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу. Ее жених, смущенный таким решением, попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он "запрещает девам жениться". Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремную стражу своими драгоценностями. Когда об этом стало известно, обоих святых отдали под суд. Феклу возвели на костер, но внезапный дождь погасил пламя. Известно, что позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.

Народные традиции и приметы

В день Феклы женщины пытались хоть немного попрясть, чтобы в дальнейшем охоту к этому делу иметь. Крестьяне копали свеклу и последний раз собирали белые грибы. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги.

В этот день играли свадьбу. Считалось, что тогда брак будет крепким и счастливым. А вот девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены муж богатый, а если никто красавицу за руку не взял — сидеть ей в девках.

Яркое солнце на Феклу обещает резкое изменение погоды.

Гром гремит 7 октября — зима будет теплой.

Зима будет теплой, если на дубе много желудей.

Зима будет холодная и ранняя, если в день Феклы птицы низко над землей летают.

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Что запрещено делать 7 октября

Сегодня нельзя думать плохо о родных или близких, чтобы не навлечь на себя беду

Не следует в этот день объедаться и злоупотреблять алкоголем

Не желательно сейчас отказывать нуждающимся, чтобы весь следующий год не быть нуждающимся

Еще нельзя врать, чтобы не навлечь на свою семью бедствия.

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