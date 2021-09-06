Церковный праздник 7 сентября: день памяти святого Тита, в народе — Тит Листопадник

Обычно в этот день было принято идти в лес по грибы.

7 сентября православная церковь чтит память святого Тита — апостола от семидесяти, ученика святого Павла.

История праздника

Тит родился на острове Крит в семье язычников. Неизвестно, когда он решил обратиться к христианству, но существуют сведения, что в 49 году он уже сопровождал святых Павла и Варнаву к Ерусалимский собор. Путешествуя по Греции вместе с Павлом, Тит исполнял поручения святого апостола и проповедовал христианство, обращая местные церкви в свою веру. Впоследствии Павел поставил двух своих самых преданных учеников епископами: Тимофея — в Эфесе, а Тита — на Крите. Согласно преданию, Тит оставался епископом до своей смерти в 107 году, успев посетить Павла в Риме, где апостол томился в заключении.

Народные традиции и приметы

На Руси в дни сильного листопада, которые наступали на Тита, люди обычно шли в лес по грибы. "Святой Тит последний гриб растит", — говорили они. А сельские мастера пытались сплести к листопаднику побольше кузовков и корзин. Соответственно, и на крестьянских столах на Тита бывали грибные блюда: жареные со сметаной грибы, грибные пироги и грибные супы. Урожай грибов мог предвещать, какой будет зима. Если грибов в лесах было много, следует ожидать долгие холода.

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Вороны каркают сильнее обычного — вскоре начнется дождь.

Если ручка ковша созвездия Большой Медведицы направлена вверх, и при этом звезды ярко сияют — ждать заморозков.

После того, как на землю опадают листья, можно понять, какой будет погода в ближайшие дни и вся зима: "лицом" вверх — прохладной; вниз — теплой.

Что запрещено делать 7 сентября

Нельзя строить

Нельзя брать детей в лес

Нельзя занимать деньги

Нельзя ругаться

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