Церковный праздник 8 декабря: день памяти папы Римского Климента I, в народе — Клим Холодный

Если в этот день снег идет, то лето будет дождливым.

8 декабря православная церковь чтит память папы Римского Климента I, одного из апостолов от семидесяти. В православии его считают одним из первых христианских проповедников на Руси (по преданию его сослали из Рима в район современного Севастополя).

История праздника

Исторических свидетельств о Клименте сохранилось немного. Согласно православному житию, написанному позже, Климент происходил из знатной римской семьи. Вскоре после рождения мальчика его родители с тремя сыновьями отправились по морю в Афины, но попали в крушение корабля. Все пятеро выжили, но потеряли друг друга. Повзрослев, Климент стал искать ответы на вопросы, которые происходят с людьми после смерти (ибо считал своих родных погибшими), и так пришел в христианство. Уже после крещения юноше удалось найти своих братьев, отца и мать.

Народные традиции и приметы

"На Клима зима клин клином вышибает", — говорили на Руси и готовились к сильным холодам. Впрочем, если в этот день петухи спели рано, это предвещало скорую оттепель.

В Климентьев день любое важное дело нужно было начинать только натощак. Этот обычай был связан с продолжением молотьбы: заниматься этой работой на сытый желудок было неудобно, движения становились тяжелыми, скованными. Бабы же на Клима садились прясть у окна — от белого снега в хате становилось светлее.

7 декабря петухи спели рано, это предвещало скорую оттепель

Если снег идет, то лето будет дождливым.

В мороз на Южном Буге видна сверху вода – жди потепления и дождя.

Большие снежные бугры с сильным инеем с промерзшей землей – приметы к тому, что будет хороший урожай.

Что запрещено делать 8 декабря

Старайтесь не выходить сегодня из дома, особенно в темное время суток.

По народному поверью, в этот день нельзя жаловаться на стужу. Поэтому важно быть всегда бодрым и веселым – тогда мороз наградит вас крепким здоровьем.

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