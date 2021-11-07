Категория
Украина
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Церковный праздник 8 ноября: день памяти святого Димитрия Солунского

Церковный праздник 8 ноября: день памяти святого Димитрия Солунского

По приметам, если в этот день ударил мороз, то весна будет холодной.

8 ноября православная церковь чтит память святого Димитрия Солунского, известного также под прозвищем Мироточец, жившего во времена императора Диоклетиана.

История праздника

Согласно житию, родители Димитрия были тайными христианами. Они крестили сына в домовой церкви и воспитали в вере и благочестии. После смерти отца Димитрий занял его место, став проконсулом Фессалоник. В этой должности он проявил себя как открытый христианин, начал проповедовать и обратил в свою веру множество жителей города.

Известие о деятельности Димитрия достигло императора. Проповедника бросили в тюрьму, а затем казнили. Тело мученика ночью похоронили солунские христиане, а раб Димитрия по имени Лупп взял ризу своего господина, орошаемую кровью, и его кольцо. С их помощью он совершил много чудес.

Народные традиции и приметы

В этот день, как и накануне, было принято совершать поминки за усопшими, особенно если эта дата выпадала на субботу. Такой же обычай существовал для субботы, предшествующей именинам святого.

Обращали внимание на приметы. Наши предки заметили, если в этот день погода будет хорошая, то и осень будет хорошая. Багряная звезда в этот день предвещала сильный ветер, а запотевшие окна – наступление холодов.

© pixabay.com
pixabay.com
  • Оттепель на Дмитрия — зима будет мокрой и теплой, а весна — ранней.
  • День на Дмитрия без снега – зимы пока не будет.
  • Земля на Дмитрия замерзла и дует холодный ветер – снега не будет до праздников.
  • Выпал снег – весь ноябрь будет холодным и морозным.

Что запрещено делать 8 ноября

  • Нельзя есть первый блин, он предназначен для усопших.
  • Нельзя рисовать символы, если вы не знаете их значения, особенно круги и квадраты.
  • Не нагружайтесь сильно физически, вы невероятно устанете и не выполните желаемые планы.
  • Также не берите кредиты и не давайте взаймы. Есть большая вероятность, что вас обманут.

Читайте также:

Следующая публикация