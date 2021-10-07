Церковный праздник 8 октября: день памяти преподобного Сергия Радонежского

Если первый снег выпал 8 октября — зима наступит 21 ноября — на Михайлов день.

8 октября православная церковь чтит память выдающегося подвижника — Сергия Радонежского.

Будущий святой, получивший при рождении имя Варфоломей, родился близ Ростова в семье служилого боярина Кирилла и его жены Марии. После смерти родителей юноша отправился в Хотьковско-Покровский монастырь, однако там он пробыл недолго. Стремясь к уединению, вместе с братом Варфоломей основал пустынь на берегу реки Кончуры среди глухого Радонежского бора. Позже Стефан, не выдержав аскетической жизни, уехал в московский Богоявленский монастырь, где стал игуменом.

В 23 года Варфоломей принял постриг с именем Сергий. Через некоторое время к нему стали стекаться иноки, и образовалась обитель, впоследствии превратившаяся в Троице-Сергиеву лавру. Сергий, стал ее игуменом, прославился своим смирением и трудолюбием. Известно, что он запретил братии принимать милостыню и велел монахам жить только от своего труда. Позже Сергий основал еще несколько монастырей: Благовещенский на Киржаче, Старо-Голутвин близ Коломны, Высоцкий и Георгиевский на Клязьме. Настоятелями в этих домах стали его ученики.

Согласно житию, Сергий Радонежский совершил множество чудес. По преданию, однажды он даже воскресил умершего ребенка. Люди приходили к нему для исцеления, а иногда и просто для того, чтобы увидеть святого. Сергий был славен также тем, что часто мирил враждующих князей, убеждая их подчиниться Великому князю московскому. Благодаря этому, во времена Куликовской битвы почти все русские князья признали главенство князя Дмитрия Ивановича и выступили вместе с ним одним войском. Отправляясь на битву, московский князь приехал за благословением к Сергию, который предрек ему победу, а также отпустил в поход двух своих иноков: Пересвета и Ослябю.

Народные традиции и приметы

В народе День Сергия Радонежского называли "Курятник" или "Капустник". Ведь Сергия Радонежского считали охранником куриц. Откуда это пошло, неизвестно. Возможно потому, что куриный бульон поднимает на ноги тяжелобольных, а старый и молодой организм хорошо усваивает куриное мясо. Крестьянские торжества обязательно включали в себя блюда, приготовленные на основе куриного мяса. В этот день крестьяне резали кур на продажу, а также рубили и квасили капусту. Существует поверье, что если начать это делать раньше, то потом она обязательно скиснет.

8 октября выпекали хлебные лепешки на капустном листе и перед тем, как отправить их в печь, обязательно просили благополучия на следующую зиму. Первую лепешку надо было закопать еще теплой на грядке, где росла капуста. Считали, что это приведет к урожаю. В этот день начинается консервация и засолка капусты. Вся семья участвует в этом процессе.

Credits

На Сергея судили о грядущей зиме. Если на следущую ночи выпадал первый снег, зиму ждали на Михайлов день, если погода стояла ясной, то и три последующие недели должны были быть такими же. Наблюдали и за ветром: если он дул с севера — это предвещало холодную зиму, если с юга — теплую, если с запада — снежную.

Что запрещено делать 8 октября

Нельзя ругаться, сквернословить и желать другим зла.

Нежелательно пропускать службу в храме.

Запрещено заниматься гаданием, магией и оккультизмом.

Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.

Кроме того, суеверные люди в День Сергия Радонежского опасаются поднимать с земли деньги и ценные вещи. Говорят, такие находки приносят проблемы и несчастья.

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