Церковный праздник 8 сентября: день памяти мучеников Натальи и Адриана

С этого дня в древности начинали косить овес.
8 сентября православная церковь чтит память святой мученицы Наталии и ее мужа Адриана, живших в начале 4 века в Никомидии, на берегу Мраморного моря.
История праздника
Наталья выросла в благочестивой христианской семье, но замуж вышла за язычника — богатого и знатного юношу Адриана. Супруги прожили вместе чуть больше года, когда начались гонения на христиан. В Никомидию прибыл император Максимилиан, и по его личному приказу 23 христианина были подвергнуты жестоким пыткам. Адриан был поражен, с каким терпением мученики сносили испытания, и начал расспрашивать их о боге. В конце концов, он и сам поверил в Христа. Тогда язычники схватили молодого человека и бросили его в темницу. Узнав об этом, Наталья поспешила к мужу.
Святого Адриана жестоко мучили. Император советовал святому пожалеть себя и призвать богов, но мученик отвечал: "Пусть твои боги скажут, какое благодеяние они мне обещают, и тогда я поклонюсь им, а если они не могут говорить, то зачем я буду им кланяться?"
Верная жена до конца была при нем, подбадривая его и укрепляя в вере. За свои душевные страдания Наталия также заслужила мученический венец и вскоре после смерти Адриана пошла за ним в Царство Небесное.
Народные традиции и приметы
В народе 8 сентября называли Натальей Овсянницей и Адрианом Осенним. С этого дня на Руси начинали косить овес. Первый сноп овса обычно несли с песнями в дом и ставили в красный угол — под образы. Хозяин и работники садились за стол, а хозяйка угощала их овсяным толокном, замешанным на молоке или на воде с ягодами, а также овсяными блинами.
Угощение в этот день доставалось также лошадям: им насыпали овса вдоволь. Обращали внимание и на приметы погоды. Холодное утро на Наталью предвещало раннюю и холодную зиму. Если до этого дня не опало листья с березы и дуба, это означало, что зима будет суровой.
Что запрещено делать 8 сентября
- Нельзя самому ходить в лес
- Нельзя грустить
- Нельзя ездить на лошадях
- Нельзя ругаться
- Нельзя ходить босиком по земле
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