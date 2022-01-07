Церковный праздник 8 января: Собор Пресвятой Богородицы

Именно с этого дня начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до самого Крещения.

8 января, сразу после праздника Рождества Христова, православный мир отмечает важный праздник – Собор Пресвятой Богородицы.

История праздника

В этот день Православная Церковь с хвалебными и благодарственными песнями обращается к Богоматери, ставшей избранным орудием Промысла, родившего Спасителя. Именно потому, что Пресвятая Дева является той, от которой родился, воплотился Спаситель наш Иисус Христос, и установлен этот праздник ее чествования сразу после Его Рождества.

Собор этот день называется потому, что в отличие от отдельных праздников в честь Пресвятой Богородицы (например, Ее Зачатие, Рождество, Благовещение и др.) в этот день происходит общее (соборное) празднование и других лиц, близких к Пресвятой Деве Марии и Господу Иисусу Христу .

Так, вместе с Богоматерью, в празднование Собора также совершается память тех, кто по телу был близок к Спасителю: святому Иосифу Обручнику, царю Давиду (предку по плоти Господу Иисусу Христу) и святому Иакову (брату Господню, сыну от первого брака святого Иосифа Обручника), который сопровождал вместе с отцом Матерь Божью и Богомладенца Иисуса при бегстве в Египет.

Праздник Собора Пресвятой Богородицы имеет древнее происхождение, его установление касается ранних времен Христианской Церкви. Уже в 4 веке Епифаний Кипрский, а также святой Амвросий Медиоланский и блаженный Августин в своих наставлениях на праздник Рождества Христова объединяли хвалу родившегося Богочеловека с хвалой, родившей Его Деве. Официальное указание на празднование Собора Пресвятой Богородицы на следующий день после Рождества Христова можно найти в 79 правиле VI Вселенского Собора, состоявшемся в 680-681 годах.

Народные традиции

В старину в этот день отмечали бабий праздник, или праздник каш. В этот день славили повитух и рожениц. Женщины брали своих детей и с подарками и приветствиями шли к повитухам, которые помогали им во время родов. Те, в свою очередь, угощали гостей кашей. В это же время родился и обычай, связанный с христианством: женщины приходили в церковь с заранее печеными пирогами, чтобы преподнести их Богородице.

Бабьи каши отмечены и своими приметами. Если утром синички кричат – значит, к вечеру будет мороз; а вот если шумят вороны — быть снегопадом и метелью. Обильный снег предвещала и подрумянившаяся в печи каша. Считалось, что погода в этот день обещает хороший урожай.

Именно с этого дня начинались девичьи гадания, продолжавшиеся до самого Крещения. Гадать было принято в сопровождении особых песен или в полной тишине. Главными предметами гадания были свадьба, смерть и урожай.

Ясная погода 8 января обещает хороший урожай / Pexels

Приметы

Если 8 января будет метель и мороз, то лето будет холодным.

Колядников, пришедших в дом, нужно обязательно уронить и угостить вкусной едой, что принесет хозяевам дома счастье и благополучие, мир и покой в семье.

Если за окном снег и мороз – примета к тому, что лето будет ненастным и холодным.

Если утром солнечно и ясно – жди хорошего урожая проса.

По приметам 8 января пригорела каша – быть снегопадом.

Если в печи горит белое, а не красное пламя, скоро потеплеет.

Если услышал пение зяблика – скоро будет оттепель.

Снег прилипает к ладоням – жди тепла.

Северный ветер принесет с собой холод и стужу.

Если после заката небо окрашивается в красный цвет – жди сильных морозов.

Что нельзя делать 8 января

Нельзя готовить и есть кисель – это к покойнику.

В этот день нельзя покупать веревки – к беде.

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