Церковный праздник 9 декабря: день памяти великомученика Георгия Победоносца

Холод в этот день предвещал морозную зиму.

9 декабря православная церковь отмечает праздник, посвященный годовщине освящения храма великомученика Георгия Победоносца в Киеве. Святой Георгий считается одним из самых почитаемых святых.

История праздника

Согласно житию, Георгий родился в 3 веке в Каппадокии в христианской семье. Он добился успехов на военной службе при императоре Диоклетиане, но когда начались гонения на христиан, он раздал все свое имущество бедным и стал перед правителем, объявив себя христианином.

Георгия подвергли пыткам, которые он стойко перенес — благодаря своему мужеству и Божьей помощи, предохранявшей его от особо страшных мучений. Перед смертью он осенил крестным знамением статую Аполлона, и все идолы в храме огорчились сами собой. Жена императора Александра бросилась к ногам мученика и просила простить грехи ее мужа-тирана. И Георгий, и Александр приняли смерть от рук язычников.

Одним из самых известных посмертных чудес святого Георгия является убийство копьем змея, разорявшего землю в Бейруте. Согласно рассказу, когда чудовищу на растерзание отдали царскую дочь, явился Георгий на коне и пронзил змея копьем.

Народные традиции и приметы

На Руси Юрьев день имел большое значение, поскольку в этот день (а также за неделю до него и через неделю после) крестьяне могли перейти от одного землевладельца к другому. Конец этого обычая положил Борис Годунов, но память о нем осталась – например, в высказывании сожаления о потерянной свободе: "Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!".

В этот день было принято, выезжая куда-нибудь по делам, служить молебен о благополучии на будущий путь. Также Егорию нужно было раздать все долги, иначе можно было прожить всю жизнь в должниках.

До Юрьева дня пытались обить все двери войлоком или рогожей, законопатить окна и погреба, чтобы мороз не проникал в хату.

Егория считали повелителем волков и охранником скота. Именно ему молились, чтобы хищники не нападали на домашних животных.

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Что запрещено делать 9 декабря

Не отправляйтесь в путь. Если поездку отложить не удается, то закажите молебен в церкви за свое здоровье.

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