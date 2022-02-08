Церковный праздник 9 февраля: перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста

9 февраля в православном календаре - День перенесения мощей святителя Иоанна Златоуста.

Какой 9 февраля церковный праздник

Иоанн Златоуст был великим иерархом и вселенским учителем, умершим в 407 году в городе Команы. Случилось это по дороге к месту ссылки. Иоанна осудила императрица Евдоксия за то, что он смело разоблачал пророков, господствовавших в то время в Константинополе. В 438 году его честные мощи были перенесены из города Команы в Константинополь. Случилось это уже после того, как на престол взошел сын императрицы Евдоксии, император Феодосий II.

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Святителя Иоанна Златоуста широко чтили и ценили в народе. Поэтому многие христиане долгое время жили в скорби из-за его преждевременной кончины. Святой Прокл, который был учеником святителя Иоанна Златоуста и патриархом Константинопольским, во время богослужения в храме святой Софии произнес проповедь, в которой прославил своего учителя: «О Иоанне! Жизнь твоя тяжела, но смерть славна, гроб твой блажен и возмездие щедро по благодати и милосердию Господа нашего Иисуса Христа. О благодать, побеждающая границы, место и время! Место победила любовь, границу уничтожила незабываемая память, и место не ограничилось чудесами святителя”. Слова Прокла настолько тронули всех присутствующих в храме, что люди не дали продлить службу, а лишь просили попросить императора перенести мощи Иоанна в Константинополь.

Святитель Прокл смог убедить императора Феодосия II и последний дал согласие на перенос мощей Иоанна Златоуста. Однако посланные люди не смогли даже сдвинуть мощи с места. Понял тогда император, что он должен сначала попросить прощения у святителя за себя и мать свою императрицу Евдоксию. Он послал послание, которое зачитали перед гробом, и тогда люди легко подняли мощи.

Их поставили в церкви святой мученицы Ирины, а когда император открыл гроб, то увидел, что тело осталось нетленным. Феодосий II пришелся к гробу и слезливо просил прощения у святителя. Весь день и всю ночь в церкви оставались люди, а к утру мощи перенесли в церковь святых Апостолов. Тогда народ воскликнул: "Прими престол твой, отче!" Патриарх Прокл и клирики, стоявшие рядом с гробом, увидели, что уста Иоанна открылись и произнесли: "Мир всем".

Народные традиции на 9 февраля

В народе 9 февраля называют "Златоустов огонь" или "Златоустов день". В печи разжигали особый огонь, при котором все поленья сразу занимались пламенем золотистого цвета. Этот огонь был символом довольства и благополучия семьи. Чтобы получить такое пламя в канун 9 февраля собирали дрова, сушили их и щипали лучину. А еще занимались заготовкой колодок на последний зимний месяц. А еще делать лучину из березы.

Также 9 февраля обязательно молились Иоанну Златоусту, чтобы получить ясность ума, снять зубную боль. Считалось, что искренняя молитва поможет также сделать ребенка более послушным.

Ночью 9 февраля луна белая, значит придет похолодание. Если красная, то будет сильный ветер / Pexels

Народные приметы 9 февраля

Ночью 9 февраля луна белая, значит придет похолодание. Если красная, то будет сильный ветер.

9 февраля запотевают окна до потепления.

После метели палатки имеют закругленные верхушки, будет хороший урожай.

Облака 9 февраля против ветра плывут на снегопад.

Что запрещено делать 9 февраля