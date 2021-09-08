Церковный праздник 9 сентября: день двух Пименов, в народе — Рябинник

В этот день смотрели на рябину, большой урожай ягод предвещал морозную зиму.

9 сентября православная церковь чтит память двух святых с одинаковым именем — Пимена Великого и Пимена Палестинского.

История праздника

Пимен Великий родился в Египте около 340 года. В юные годы он почувствовал влечение к одинокой жизни и вместе с двумя родными братьями ушел в Скитский монастырь. Однако в 407 году на обитель напали берберы и разрушили ее, а монахи переселились в руины языческого храма. Живя там, они вели столь строгий и праведный образ жизни, что заслужили этим уважение у местных крестьян. К Пимену и его братьям стали стекаться люди, которые нуждаются в добром совете. Установки монаха позже были собраны в книгу афоризмов. Преподобный Пимен скончался в возрасте около 110 лет.

Пимен Палестинский, память которого также отмечается в этот день, жил в 6 веке. Преподобный жил в пустыне, проводя время в молитвах и размышлениях о Боге. Однажды он рассказал монаху Агафонику о своем грехе, расплаты за который ожидал. Когда он был пастухом, перед его стадом шел человек. Псы бросились на него и растерзали. Он мог его спасти, но не сделал этого. Позже ему было открыто, что он сам умрет такой смертью. Так и случилось.

Народные традиции и приметы

В этот день повсюду на Киевской Руси славили рябину, поэтому праздник имеет еще одно название — Рябинник. Обычно крестьяне выходили кланяться рябине и собирали ягоды. Первыми лакомились всегда птицы. Но, как говорили, милостива будет зима к людям, если после птичек на рябине останется много ягод. Большой урожай рябины предвещал суровые морозы.

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В этот день рябину заваривали с чаем, варили из нее варенье, заготавливали на зиму. На Пимена было принято вывешивать гроздья рябины под крышей дома.

Если до 9 сентября рябина пожелтела, бабье лето удастся, а зима будет ранней и морозной.

Если рябины мало — осенний сезон будет засушливым, а если много, то дождливым и холодным.

Что запрещено делать 9 сентября

Нельзя рвать на огороде чужие ягоды.

Нельзя ходить босиком по росе.

Нельзя употреблять алкоголь.

Нельзя ругаться и кричать.

Нельзя ломать ветки рябины.

Нельзя давать деньги в долг.

Нельзя свататься.

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