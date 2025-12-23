ЧАЭС на грани: прямое попадание ракеты или дрона может разрушить укрытие

Как российские ракеты расшатывают безопасность Чернобыля / © Associated Press

Российский удар может привести к разрушению саркофага на Чернобыльской атомной электростанции.

Об этом сообщил директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов, передает France24.

Сергей Тараканов заявил, что полное восстановление укрытия может занять от трех до четырех лет.

«Если ракета или беспилотник попадет в него непосредственно, или даже где-то рядом упадет, например, "Искандер", не дай Бог, это приведет к мини-землетрясению в этом районе. Никто не может гарантировать, что защитное сооружение после этого устоит. В этом и состоит главная угроза», — сказал он.

В то же время директор ЧАЭС заверил, что уровень радиации на объекте остается «стабильным и в пределах нормы».

По данным СМИ, в феврале этого года российский БпЛА серьезно повредил крышу конфайнмента, вызвав большой пожар во внешней обшивке стального сооружения.

Ранее МАГАТЭ заявило, что в начале этого месяца инспекционная миссия обнаружила, что защитная арка над реактором и саркофаг над ЧАЭС «потеряли свои основные функции безопасности, включая способность к удержанию радиоактивных материалов. Но также обнаружила, что несущие конструкции или системы мониторинга не подверглись постоянному ущербу».

Тараканов предупредил, что еще одно попадание может разгерметизировать и саму арку, и старый саркофаг под ней.

Напомним, что 1 октября блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной станции длился более трех часов.