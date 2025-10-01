- Дата публикации
ЧАЭС оказалась в блэкауте из-за российского обстрела Славутича — какие риски
В результате атаки войск РФ на электроподстанцию обесточен новый безопасный конфайнмент, изолирующий разрушенный четвертый энергоблок.
Чернобыльская атомная электростанция (ЧАЭС) оказалась в состоянии блэкаута после обстрела энергетического объекта в городе Славутич войсками РФ.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
Обстрел российскими войсками электроподстанции в Славутиче вызвал критические скачки напряжения в сети.
В результате без электроснабжения остался Новый безопасный конфайнмент (НБК) — ключевой объект, известный как «Арка», изолирующий разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС.
НБК является критически важным для экологической безопасности, поскольку он предотвращает выброс радиоактивных материалов в окружающую среду.
Как сообщалось ранее, в результате атаки на электроподстанцию в Славутиче исчез свет по всему городу.
В настоящее время специалисты Минэнерго и соответствующих служб проводят неотложные работы по скорейшему восстановлению электроснабжения на ЧАЭС и обеспечению стабильности ее работы.
Тем временем в Днепре перед тем, как начались перебои с электроснабжением, жители зафиксировали в небе странную вспышку.