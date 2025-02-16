ЧАЭС под угрозой: повторные удары могут привести к радиационным выбросам

Попадание дрона в НБК ЧАЭС не повлекло за собой выбросов радиации, однако дальнейшие удары могут повлиять на ситуацию.

Об этом сообщил глава Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАУВ) Григорий Ищенко в эфире телемарафона, передает агентство Укринформ.

"В настоящее время радиационная ситуация спокойная, поэтому никаких выбросов не может быть, но если будут повторные удары по таким объектам, то ситуация может измениться", — рассказал Ищенко.

Глава ДАЗВ отметил, что ситуация с радиационным фоном на территории ЧАЭС, в том числе на НБК, остается стабильной с начала пожара и по сей день. Никаких выбросов радиоактивных веществ или повышенного облучения персонала не обнаружено. Настройки радиации находятся в пределах контрольных уровней.

18 февраля планируется совещание с участием ученых по оценке повреждений НБК. В ходе предварительного обследования, проведенного 14 февраля, обнаружены повреждения конструкций, вызванные мощным ударом БПЛА.

Напомним, ночью беспилотник РФ ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. При повреждении саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и только в Украине.

Читайте также: