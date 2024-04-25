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Чалый раскритиковал прекращение выдачи документов украинским мужчинам за границей

Чалый раскритиковал прекращение выдачи документов украинским мужчинам за границей

Дипломат Валерий Чалый / Фото: УНИАН

Чалый возмущен решением Кабмина.

Бывший Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что остановка выдачи документов военнообязанным за границей является незаконной.

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

" У нас принят был новый закон, изменения в законодательство о мобилизации, которые не вступили еще в действие. Согласно Конституции, кажется, 65 статья регламентирует, какие права в период военного, чрезвычайного положения могут быть ограничены и какие не могут быть ограничены", – сказал он.

По его словам, эта позиция подпадает под те права, которые могут быть сужены только, а теперь самое главное законом.

"Никакие бюрократические подрядные акты, поручения не имеют здесь никакой силы, поэтому совершенно спокойно ждем 18 мая", – пояснил Чалый.

Он добавил, если бы закон уже вступил в действие, тогда перед законом все были бы равными и для мужчин в Украине, и для тех, кто находится за границей.

"В то же время остановка выдачи документов военнообязанным за пределами страны в настоящее время является незаконной", — заявил он.

Напомним, МИД Украины на днях приостановило предоставление консульских услуг военнообязанным мужчинам, проживающим за границей, кроме оформления документов для возвращения в Украину.

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