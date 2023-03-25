"Час Земли": в "Укрэнерго" просят украинцев не приобщаться к акции – в чем причина

НЭК "Укрэнерго" призвала украинцев не "вестись" на призывы присоединиться к "Часу Земли", ведь это не способствует экономии электроэнергии, зато может очень навредить энергосистеме.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Друзья, пожалуйста, не ведитесь на призывы присоединиться к "Часу Земли" и в определенное время массово выключить свет – это не способствует экономии электроэнергии, не помогает Земле, зато может очень навредить энергосистеме!", — говорится в заявлении.

В "Укрэнерго" отметили, что "к счастью, украинцы и в предыдущие годы не очень поддерживали эту инициативу, которая действительно вредна и приводит к дополнительной работы диспетчеров".

"Как мы постоянно напоминаем, количество производимой электроэнергии в каждый момент времени должно соответствовать количеству потребленной – это закон физики. Одновременное выключение света – это кратковременное снижение потребления. Если эту акцию поддержит много людей, особенно в крупных областных центрах, это может привести к профициту мощности в отдельных регионах", – объясняет НЭК.

Для обеспечения баланса энергосистемы диспетчер будет вынужден резко снижать мощность маневровой генерации – то есть отключать работающие энергоблоки.

"Это плохо даже в мирное время, а сейчас украинские электростанции, как и сети, получили значительные повреждения от ударов России. Резкое отключение, а затем включение — когда Час Земли завершится — это лишняя нагрузка, которая не в пользу надежности энергосистемы. Лучшим вкладом каждого будет ежедневное экономное использование электроэнергии в пиковые утренние и вечерние часы, чтобы уменьшить неравномерность потребления электроэнергии в течение суток", — пояснили в "Укрэнерго".

Там подчеркнули, что приобщиться к инициативам по противодействию изменению климата каждый может ежедневно, разумно пользуясь электроэнергией: не включать одновременно много мощных приборов и переносить потребление мощной бытовой техники на ночные часы.

"Час Земли" – это международная акция Всемирного фонда природы WWF, которая проводится в последнюю или предпоследнюю субботу марта, во время которой люди, организации и коммерческие учреждения на один час выключают лишнее освещение и электроприборы. Мероприятие направлено прежде всего на то, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам Земли (последствиям изменения климата, губительной человеческой деятельности и т.п.), заставить людей задуматься и остановить деградацию природной среды планеты.

Напомним, в "Энергоатоме" рассказали, планируются ли отключение света в ближайшее время.

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