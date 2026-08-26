Часов Яр оказался под самой большой угрозой: враг пытается охватить город— DeepState

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Российские войска пытаются охватить Часов Яр в Донецкой области и создают угрозу украинской группировке, которая удерживает позиции в городе. Наиболее критической может оказаться ситуация в случае потери флангов.

Об этом сообщили аналитики DeepState 26 августа.

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Россияне пытаются охватить Часов Яр

Враг постепенно расширяет зону контроля вокруг города. Украинским военным пока удается удерживать позиции непосредственно во Часовом Яру, однако ситуация может существенно усложниться из-за угрозы на флангах.

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«В наибольшей опасности сейчас находится Часов Яр, окутывающий своим окружающим контролем противник. В самом городе удается удерживать позиции, но если упадут фланги, в частности, на участке выше, то группировке в населенном пункте Часов Яр придется не сладко», — сообщили в DeepState.

Бои за Константиновку продолжаются

Российские войска также продолжают наступательные действия вокруг Константиновки и пытаются оккупировать город.

По данным DeepState, ситуация уже не ограничивается штурмами окрестностей. Российские военные пытаются проникать в черту города, прячась в домах, подвалах и руинах. Украинским защитникам приходится регулярно производить зачистки.

После захвата Ильиновки русские войска используют населенный пункт для проникновения в город и пытаются продвигаться на запад, расширяя зону контроля вокруг Константиновки.

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«Битва за Константиновку пока продолжается», — подчеркнули аналитики.

Россияне ищут слабые места на подступах к Славянску

Отдельную угрозу DeepState фиксирует по направлению к Славянску. Внимание русских войск сосредоточено, в частности, на Райгородке и Николаевке.

Если Райгородок, по оценке аналитиков, украинские силы уверенно удерживают, то в районе Николаевки зафиксировали проникновение российских военных.

В DeepState назвали это попыткой противника найти слабые места в украинской обороне. Украинские операторы дронов находят и уничтожают группы россиян, однако ситуацию усложняет то, что проникновение происходит неоднократно.

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Вопрос также вызывает ситуация в районе Кривой Луки, где, по данным аналитиков, зафиксировано присутствие противника.

Важными точками для возможного закрепления россиян названы Ореховатка и Рай-Александровка. В последней российские группы уже пытались проникать, однако их уничтожали украинские военные.

Впрочем, удерживать контроль над районом становится все сложнее из-за нехватки личного состава.

Россия готовит условия для наступления на Славянск и Краматорск

В DeepState отметили, что российские войска создают предпосылки для развития наступательных действий в направлении Славянска и Краматорска.

В частности, оккупанты продолжают постоянные обстрелы городов и всей агломерации. Украинские силы должны не допустить, чтобы Россия создала условия, которые в дальнейшем могут стать основой для продвижения в последние крупные города Донетчины.

Аналитики также обратили внимание на смену руководства 11 корпуса. В DeepState выразили надежду, что это поможет улучшить ситуацию в зоне ответственности подразделения.

По информации аналитиков, важной остается ситуация на отрезке от Малиновки до Майского, где российские войска могут использовать особенности местности для утечки в направлении Краматорска.

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