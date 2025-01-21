"Часового Яра как города больше не существует": что происходит в населенном пункте

Российская армия уничтожила город Часов Яр в Донецкой области. В настоящее время продолжаются бои за два из четырех кварталов многоэтажек на западе населенного пункта.

Об этом сообщил украинский военный журналист Богдан Мирошников.

"По сути, сейчас ведется борьба за то, что еще можно назвать постройками. Все остальное стерто. Часового Яра как города больше не существует. Как и Торецкая", — подчеркнул он.

По словам военного, захватчикам удалось захватить железную дорогу. Впрочем, бои за стадион и близлежащую территорию продолжаются.

Напомним, военный обозреватель Bild Юлиан Репке заявил, что три ключевых украинских города оказались на грани падения. Речь идет о Торецке, Часовом Яре и Большой Новоселке.

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