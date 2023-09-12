Часть активов Медведчука переписали на человека из окружения Татарова: подробности

Часть активов одиозного эксполитика Виктора Медведчука записали на человека из окружения замглавы Офиса Президента Олега Татарова.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

В частности, в июле 2022 года в список арестованных активов попали три компании — "Академ-Клуб", "Осокорки-7" и "Орест".

Суд Лева совместно с тремя следователями ДБР нашли частицы напрямую связанные с Медведчуком и его женой Марченко. Впоследствии Львовский апелляционный суд подтвердил – корпоративные права в этих компаниях должны находиться под арестом.

"У этих фирм есть долгосрочные договоры аренды на крупные, общей площадью более 40 гектаров, земельные участки на киевских Осокорках, прямо на берегу Днепра", — говорится в сообщении.

Международная группа расследователей предоставила доказательства того, что компанию контролирует именно соратник Медведчука Тарас Козак. Формально она записана на гражданина Венгрии Александра Киселя.

Несмотря на арест, уже с октября 2022 года структура собственности этих компаний изменилась. Да, оттуда исчез связанный с Медведчуком Pilawer, а владельцем этой доли в фирмах стал Александр Белявский из Херсона. Фотографии Белявского в социальных сетях натолкнули журналистов на мысль, что он действовал не самостоятельно, а мог быть прикрытием для реального бенефициара", — говорится в расследовании.

По КПКУ определение суда об аресте имущества должны выполнять следователи или прокуроры немедленно.

В ДБР от объяснений отказались, а в Офисе Генпрокурора продлили срок ответа до 20 дней, но намекнули, что эта информация может быть не публичной.

Дело подозреваемого в госизме Медведчука и в ДБР уже завершили. Обвинительный акт направлен в суд.

На Львовщине арестовано имущество жены экснардепа Виктора Медведчука Оксаны Марченко. В настоящее время идет процедура передачи земли в управление государства.

Суд арестовал активы супруги одиозного политика Медведчука Оксаны Марченко на общую сумму более 1 млрд грн.

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