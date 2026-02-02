Часть большого города осталась без тепла: что известно

Отопление.

Утром 2 февраля аварийно отключился один из котельных Умани Черкасской области. Центр города остался без отопления.

Об этом сообщил городской совет.

«В связи с перепадом напряжения, около четырех часов утра аварийно выключилась котельная, которая обеспечивает теплоснабжение в районе железнодорожного вокзала и центральной части города», — отметили в мэрии.

Отмечается, что сейчас проходит комплекс аварийно-возобновляемых работ, после завершения которых теплоснабжение будет возобновлено.

Как сообщалось, этой ночью РФ массированно ударила дронами по Черкасской области. В частности, также прилеты произошли в областном центре. Возникли пожары. По данным ОВА, травмы получили четыре человека.

